زلزال قوي يضرب اليابان .. وتوقف حركة القطارات

ضرب زلزال بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر مقاطعتي آوموري وإيواتي في شمال اليابان، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.
وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، إن زلزالا شدته 5.9 درجة ضرب مقاطعة آوموري وإيوات في شمال البلاد في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، لكنه لم يتسبب بحدوث موجات تسونامي.
وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون في اليابان، أنه تم نقل شخصين إلى المستشفى بعد إصابتهما بجروح، بينما تم تعليق بعض خدمات القطارات في المنطقة لإجراء فحوص بشأن السلامة، وفقا لوكالة "رويترز".
وبلغت شدة الزلزال (+5) بالمقياس الياباني لشدة الزلازل، وهو مستوى قد يسببب أضرارا ببعض المباني.
وفي وقت سابق من الثلاثاء وقع زلزال بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر في مياه المحيط الهادئ بالقرب من السواحل الشرقية لجزيرة هونشو اليابانية دون ورود أنباء عن إصابات.