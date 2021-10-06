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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

دراسة: ارتفاع ضغط الدم بعمر الـ30 يزيد من الإصابة بالخرف

علاقة الإصابة بإرتفاع
علاقة الإصابة بإرتفاع ضغط الدم وحدوث الخرف في سن مبكر

كشفت دراسة جديدة أجريت مؤخرا عن أسباب الإصابة بمرض الخرف من قبل باحثون  من أستراليا والصين، أن الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم في الثلاثينيات والأربعينيات من العمر أكثر عرضة للإصابة بالخرف في وقت لاحق من حياتهم.

 

علاقة الإصابة بارتفاع ضغط الدم وحدوث الخرف في سن مبكر



ووجدت الدراسة التي أُجريت على أكثر من 250 ألف بريطاني أن الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم بين 35-44 لديهم مخاطر أعلى بنسبة 61 في المائة للإصابة باضطرابات الذاكرة والذي يتطور مع مرور الوقت للإصابة بمرض الخرف .
 

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وقام الباحثون، بفحص السجلات الصحية التي تم جمعها لأكثر من عقد من الزمان، وهذه النتائج هي الأحدث في عدد من الدراسات التي ربطت ارتفاع ضغط الدم في منتصف العمر الخرف في الشيخوخة.  

وقال الأطباء، إن النتائج التي توصلوا إليها تسلط الضوء على الفائدة المحتملة لمساعدة الشباب على التحكم في ضغط الدم في تقليل مخاطر الإصابة بالخرف، وفقا لما نشر في صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

ويجب أن تكون النتائج مصدر قلق لملايين البالغين الذين تقل أعمارهم عن 65 عامًا، والذين يُقدر أنهم مصابون بارتفاع ضغط الدم في المملكة المتحدة.
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وقارن الباحثون البيانات الصحية لـ 124.053 بالغًا بريطانيًا يعانون من ارتفاع ضغط الدم و 124.053 من غير المصابين بالمرض، وتابع المسعفون التاريخ الطبي للمريض لمدة تصل إلى 14 عامًا ووجدوا أن 4626 مصابًا بنوع من الخرف.

ووجد الباحثون، أن الأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بارتفاع ضغط الدم بين 35-44 كانوا أكثر عرضة بنسبة 61٪ للإصابة بالخرف بعد عقد من الزمن مقارنة بالأشخاص الذين لا يعانون من ارتفاع ضغط الدم.

وكان للأشخاص الذين تم تشخيصهم بارتفاع ضغط الدم بين سن 45-54 كان لديهم خطر أقل ، ولكن لا يزال هامًا ، بنسبة 45 في المائة للإصابة بالخرف الوعائي مقارنة بنظرائهم الأصحاء.  

وقارن الأطباء أيضًا  فحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي لأدمغة 11399 بريطانيًا تم تشخيصهم بارتفاع ضغط الدم مع فحوصات من 11399 بريطانيًا دون ارتفاع ضغط الدم.

 

علاقة الإصابة بإرتفاع ضغط الدم وحدوث الخرف في سن مبكر


ويعتبر الخرف الوعائي ، وهو ثاني أكثر أشكال الخرف شيوعًا ، ينتج عن انخفاض تدفق الدم إلى الدماغ ، مما يؤدي إلى حرمان الخلايا من الأكسجين والعناصر الغذائية الحيوية؛ حيث يُعتقد أن ارتفاع ضغط الدم وضيق الشرايين الحيوية ويسرع هذه العملية.

وفي عام 2019 ، قدرت مؤسسة القلب البريطانية أن 4 ملايين بريطاني في هذه الفئة العمرية يعانون من ارتفاع ضغط الدم غير المشخص ، منهم 1.3 مليون تحت سن 45. 

ويعتقد مؤلفو الدراسة أن ارتفاع ضغط الدم قد يتسبب في تقلص حجم الدماغ وهذا التغيير في البنية مرتبط بالخرف؛ حيث كان هذا التقلص في حجم المخ أسوأ لدى الأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بارتفاع ضغط الدم قبل بلوغهم سن 35 عامًا.

ويُعرف ارتفاع ضغط الدم باسم "القاتل الصامت" ويؤدي إلى مخاطر صحية تهدد الحياة مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية؛ حيث يُعتقد أن عوامل مثل السمنة ، وتناول الكثير من الملح ، والتدخين والشرب ، وقلة النوم تزيد من خطر الإصابة بمرض الخرف او كما يعرف بالزهايمر. 

وكان خطر الإصابة بالخرف الوعائي ، وهو نوع من الخرف الناتج عن ضعف تدفق الدم إلى أجزاء من الدماغ ،  أكثر احتمالا بنسبة 69 في المائة للأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بارتفاع ضغط الدم بين 35-44 ، مقارنة بمن لا يعانون من هذه الحالة.

وقال الدكتور Xianwen Shang من مستشفى الشعب بمقاطعة قوانغدونغ في قوانغدونغ الصين، انه تقدم نتائج دراستنا أدلة تشير إلى أن الإصصابة بأرتفاع ضغط الدم في  سن مبكر  يرتبط بحدوث الخرف، والأهم من ذلك، أن هذا الارتباط مدعوم بالتغييرات الهيكلية في حجم المخ.

وأضاف Shang ، إلى أن مساعدة الناس على معالجة ارتفاع ضغط الدم في وقت مبكر من الحياة يمكن أن يجنبهم تشخيص الخرف المدمر في وقت لاحق من الحياة؛ حيث ان النتائج تثير احتمال أن الوقاية والسيطرة بشكل أفضل على ارتفاع ضغط الدم في بداية مرحلة البلوغ يمكن أن تساعد في منع الخرف .

الخرف ارتفاع ضغط الدم الشيخوخة الرنين المغناطيسي النوبات القلبية السكتات الدماغية الزهايمر

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