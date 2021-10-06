الشوط الأول.. يد برشلونة يقلب الطاولة على الزمالك 17 - 18

انتهت أحداث الشوط الأول بتقدم برشلونة علي الزمالك 18-17 فى المباراة التي تجمع الفريقين حاليا، على الصالة الرياضية بمدينة الملك عبد الله بجدة، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية “سوبر جلوب” والمقامة حاليا في المملكة العربية السعودية وتستمر حتى 9 أكتوبر الجاري.

وبدأ الزمالك بشكل قوي فى الهجوم حتي الدقيقة 7 متقدما 6 - 0 حتي قلص برشلونة الفارق تدريجيا .

وخطف يحيي الدرع وحسن وليد الأنظار منذ بداية المباراة أمام برشلونة من حيث التهديف والأداء القوي.

وبعد مرور 15 دقيقة تقم الزمالك على برشلونة 12 - 8 قبل ان يقلب الطاولة علي بطل أفريقيا .

ويمتلك برشلونة الإسباني حامل اللقب في آخر 3 نسخ- الرصيد الأكبر من التتويجات عقب فوزه بـ 5 ألقاب سابقة كانت أعوام "2013، 2014، 2017، 2018، 2019"، فيما يطمح الزمالك في معادلة أو كسر أفضل مركز له في البطولة وهو المركز الثالث والذي حققه في نسخة 2010.





وصعد الفارس الأبيض لمونديال الأندية بعد فوزه على غريمه التقليدي الأهلي في كأس السوبر الأفريقي بنتيجة 28 - 27، فيما تأهل البلوجرانا بعد تتويجه بدوري أبطال أوروبا بعد فوزه على نظيره ألبورج الدنماركي بنتيجة 36 - 23.

قائمة يد الزمالك فى بطولة كأس العالم

وتضم قائمة الزمالك المشاركة في البطولة كلا من: كريم هنداوي ومحمود خليل "فلفل" وهشام السبكي وعمر الوكيل "بكار" ومصطفى بشير ومازن رضا وأحمد مؤمن "دودو" ويحيى الدرع وعلي هشام نصر وحسن وليد قداح ومحمد علاء "لوكا" ومحمد بسيوني "مودي" وسيف الدرع وأكرم يسري وحازم ممدوح وأحمد الأحمر وأحمد حسام ومحمد رمضان "هتلر" ووسام نوار وخالد وليد.



ويشارك في البطولة أندية "برشلونة الإسباني وألبورج الدنماركي وماجدبورج الألماني وسيدني يونفرسيتي الأسترالي وبينيروس البرازيلي وسان فرانسيسكو كالهيت الأمريكي والدحيل القطري والوحدة والنور السعوديين بجانب الزمالك المصري.