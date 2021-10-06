بعد قرارها بشراء منظومة "إس-400" الروسية.. بيان عاجل من أمريكا بشأن الهند

قالت النائبة الأولى لوزير الخارجية الأمريكي، ويندي شيرمان، اليوم الأربعاء، إن أمريكا تأمل للتوصل مع الهند علي حل لخلافهما بشأن قرار الأخيرة شراء منظومات الدفاع الجوي "إس-400" الروسية.

ووفقا لوكالة الأنباء الروسية تاس، جاء ذلك بعد مباحثات أجرتها شيرمان، في نيودلهي، اليوم الأربعاء، مع كل من هارش فاردهان النائب الأول لوزير الخارجية الهندي، وأجيت دوفال، مستشار الأمن القومي.

ونقلت وكالة PTI الهندية، عن شيرمان قولها إن القرار النهائي بشأن فرض واشنطن عقوبات محتملة ضد الهند بسبب شرائها منظومات الصواريخ الروسية سيتخذه الرئيس جو بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن.

وأضافت: "لكن واضحين تماما بخصوص أي دولة تقرر استخدام إس-400. نحن نعتقد أنه شيء خطير ولا يخدم مصالح أمن أحد".

وتابعت: "مع ذلك لدينا شراكة قوية مع الهند، ونريد أن ندرس جيدا الخطوات اللاحقة والنقاشات الجارية بين بلدينا تهدف إلى حل المشاكل، وأعتقد أننا سنتمكن من فعل ذلك في هذه الحالة أيضا".

وفي عام 2015، أعلنت الهند عن نيتها بشراء خمسة أفواج من منظومات "إس-400"، وجرى توقيع عقد بين البلدين بهذا الشأن بقيمة 5,4 مليار دولار أثناء زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الهند في أكتوبر 2018.