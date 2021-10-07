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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو.. أحمد موسى يكشف كواليس ليلة سوداء عاشها شارون في حرب أكتوبر.. والفنان لطفي لبيب يكشف كواليس مشاركته في الحرب

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو، أمس الأربعاء، عددا من الأخبار المهمة في مختلف القضايا  نرصد أبرزها فى التقرير  التالى:

مفيش منع.. تعليق قوي من أحمد موسى على بيان المتحدة للخدمات الإعلامية
علق الإعلامي أحمد موسى،  على بيان الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والذي يفيد بتلقيها   أفكار أكثر من 100 عمل فني متنوع من حوالي 40 شركة إنتاج فني .


أحمد موسى يكشف كواليس ليلة سوداء عاشها شارون في حرب أكتوبر

قال الإعلامي أحمد موسى،  تعليقا على ذكرى نصر أكتوبر المجيد، إن التاريخ يجب أن يكتب عن بطولات  الفريق عبد ربه النبي حافظ قائد الفرقة 16 في حرب أكتوبر .

 

تدريبات شاقة.. أحمد فؤاد سليم يكشف كواليس التحاقه بالجيش استعدادا لـ حرب أكتوبر
كشف الفنان أحمد فؤاد سليم،  كواليس التحاقه بالجيش المصري  في فترة الاستعداد لحرب  أكتوبر 1973.


فتاة المنصورة.. شقيقها يكشف كذبها وتضليلها بهذه الطريقة

أجرت الاعلامية نهال طايل، مقدمة برنامج تفاصيل، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، مواجهة بين فتاة المنصورة وأسرتها بعد اتهامها لشقيقها الأصغر بخطفها لتصوير ها في وضع مخل من أجل الميرات.

 

ناجي شهود: نصر أكتوبر والتنمية التي تحدث الآن دليل على قدرة المصري ..فيديو
قال اللواء أركان حرب ناجي شهود المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية ، إن الإنسان المصري عندما يوضع في مواقف صعبة يعرف كيف يفكر ويخطط ويدبر ، مؤكدا أن حرب 73 أظهرت قيمة وعظمة الإنسان المصري .


مراسل حربي يروي بطولة مقاتلين مسلمين ضحوا بحياتهم لإنقاذ قائدهم المسيحي
كشف عبده مباشر، المراسل الحربي، عن بعض تفاصيل حرب أكتوبر، قائلاً إنه شاهد قائد الفرقة "فؤاد عزيز غالي"  يقود المعركة من فوق الأرض، معقباً: "أي بدون موقع حصين، أو عربية مدرعة".  


"نفسي حد يوصلني ليهم".. الفنان لطفي لبيب يروي تفاصيل مشاركته مع الجيش الثالث وعبوره القناة في 6 أكتوبر
روى الفنان لطفي لبيب، تفاصيل مشاركته في حرب أكتوبر، قائلاً: "أنا خدمت 6 سنين ونصف في الجيش .. وقضيت أجمل أيام عمري .. وعمري ما هنسى الأيام دي".


محمد جمال الغيطاني يكشف طقوس والده الراحل في الاحتفال بذكرى أكتوبر ..فيديو
كشف  المستشار محمد جمال الغيطاني  نجل الروائي جمال الغيطاني  طقوساً من حياة والده الراحل  تظهر ارتباطه الشديد  بفترة  حرب الاستنزاف وحتى نصر أكتوبر قائلاً : " في ذكرى حرب أكتوبر  من كل عام   كان يبارك ويهنئ  رفقاء السلاح ويعيد عليهم   كل سنة ولو أتيحت الفرصة  كان يقوم بزيارة بعضهم في المنزل وده كان العيد في حياته   ".

 

حرب اكتوبر اخبار التوك شو أحمد موسى الجيش المصري لطفي لبيب

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