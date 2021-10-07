أخبار الفن .. انتهاء تصوير حكاية على الهامش غدا استعدادا للعرض الأحد المقبل .. ذكرى ميلاد أسطورة التلحين بليغ حمدي الـ 90

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية.



ذكرى ميلاد أسطورة التلحين بليغ حمدي الـ 90

تحل اليوم ذكرى ميلاد لموسيقار بليغ حمدي الـ ٩٠ الذي يعد من عمالقة الفن، وعلى مدار مشواره الفني أثبت قدراً كبيراً من العبقرية والنبوغ في تقديم ألحان تناسب كل الأصوات مع اختلاف طبقاتها، فتعاون مع أهم نجوم الغناء في مصر والعالم العربي.

ينتهى صناع حكاية “على الهامش” ضمن مسلسل “إلا أنا” غدا من تصوير آخر مشاهد العمل بمدينة الإنتاج الإعلامى أستعداد لدخوله مرحلة المنتاج وعرض الاحد المقبل عبر شاشة Dmc.

وتجسد الفنانة نرمين الفقي خلال أحداث حكاية "على الهامش" شخصية سيدة توجد لديها مشكلة ما تجعلها عرضة للتنمر، ولكنها تظل تقاومها بقوة شخصيتها وثقتها بنفسها لتنجح في وقف المتنمرين عن التنمر عليها.

طرح الفنان محمد حماقى ألبومه الغنائى الجديد “يا فاتنى” عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب وحميع منصات الموسيقى الالكترونية،ويضم البوم “يا فاتنى” ١٤ أغنية

أغاني ألبوم محمد حماقي الجديد



ويضم ألبوم محمد حماقي الجديد يا فاتني 10 أغاني، منها 5 سبق طرحها على مدار الأسابيع القليلة الماضية، وهى: “زيها مين”، و"لو هتسيب"، و"تك"، و"طالع موضة" و"عرض مستمر"، فيما طرح 5 أغانٍ جديدة اليوم، وهم “يا فاتني” وهي الأغنية الرئيسية التي تحمل اسم الألبوم، بالإضافة إلى “ظلموني”، و"ولا ليلة من لياليك"، و"يا نسيم"وأخيرًا "بنفارق".

تحل اليوم ٧أكتوبر ذكرى ميلاد الفنانة نعيمة عاكف والتى لقبت بـ لهاليبو السينما"، و"صاحبة رقصة الكلاكيت"،ونرصد فى السطور التالية أبرز المحطات فى حياة نعيمة عاكف…

بدايتها الفنية

انتقلت من طنطا إلى القاهرة مع أسرتها لتعمل فى فرقة بديعة مصابنى لكنها لم تستمر طويلا لتعمل فى ملهى الكيت كات.

لازمت جدها إسماعيل عاكف الذى كان يعمل مدربا للجمباز واللياقة البدنية لكنه ترك هذه الوظيفة وكون السيرك الشهير بـ "سيرك عاكف".



نالت لقب أحسن راقصة فى العالم من مهرجان الشباب العالمى بموسكو عام 1958.

شاركت على مدار حياتها فى بطولة 25 فيلما سينمائيا أشهرها "أحبك يا حسن" و"فتاة السيرك" و"لهاليبو" و" تمر حنة".