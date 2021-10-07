زلزال باكستان.. مصرع وإصابة المئات بينهم أطفال وانهيار عشرات المنازل

قالت هيئة إدارة الكوارث في باكستان، اليوم الخميس، إن 20 شخصا على الأقل لقوا حتفهم وأصيب أكثر من 300 آخرين، في زلزال ضرب وسط البلاد.

وحسب وكالة "رويترز"، أوضحت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن شدة الزلزال الذي وقع فجر اليوم بلغت 5.7 درجة، على عمق 20 كيلومترا وكان مركزه على بعد 102 كيلومترا شرق مدينة كويتا عاصمة محافظة بلوشستان.

وانهار أكثر من 100 منزل طيني كما لحقت أضرار بعدد كبير آخر من المباني، بما فيها مبان حكومية.

كما تسبب الزلزال في انهيار منجم فحم واحد على الأقل، فيما أكد مسؤول باكستاني أن مئات الأشخاص باتوا بلا مأوى جراء الزلزال

من جهته قال سهيل أنور هاشمي المسؤول الكبير في حكومة إقليم بلوشستان لوكالة فرانس برس، إن العديد من الضحايا قضوا من جراء سقوط الأسقف أو الحيطان عليهم.

وأضاف أن من بين القتلى امرأة و7 أطفال، لافتا إلى أن سكان كويتا شعروا بالزلزال، وكذلك العديد من مدن وبلدات الإقليم.

وأكد سهيل أفريدي، مفوض مقاطعة هارناي، وفاة أطفال بسبب الزلزال وسط جهود الإنقاذ المستمرة.

وقال أفريدي: "منذ الساعة الثالثة صباحا، بدأت عملية الإنقاذ. ونقل الجرحى إلى المستشفى عبر مروحية"، مضيفا أن الوضع "تحت السيطرة حاليا".