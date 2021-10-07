أمريكا تعلق على استهداف ميليشيا الحوثي مطار أبها بطائرة مفخخة

أدانت السفارة الأمريكية في الرياض، الهجمات المشينة التي تشنها ميليشيات الحوثي ضد المملكة السعودية، وكان آخرها استهداف مطار أبها الدولي.

وقالت السفارة الأمريكية في السعودية، في بيان لها: "لقد حاول الحوثيون مجددا استهداف مطار أبها، إننا ندين الهجمات المشينة التي يشنها الحوثيون ضد المدنيين".

وطالبت السفارة الأمريكية مليشيا الحوثي بالتركيز على السلام بدلاً من العنف.

وكان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، أعلن اليوم الخميس، تدمير موقع إطلاق الطائرة المسيرة المفخخة التي حاولت استهداف مطار أبها الدولي الواقع في منطقة عسير جنوبي المملكة.

وحسب ما ذكرته قناة “الإخبارية” السعودية، أكد التحالف في بيان أن "عملية الاستهداف بمحافظة صعدة شملت منصة الإطلاق وطاقم التفخيخ والإطلاق".

واعترضت قوات تحالف دعم الشرعية باليمن أمس، الأربعاء، مسيرة مفخخة أطلقها ميليشيا الحوثي على مطار أبها.

وأفاد التلفزيون السعودي بإصابة 4 من العاملين بمطار أبها نتيجة اعتراض المسيرة المفخخة التي حاولت تنفيذ الهجوم على المطار.

وأشار التحالف إلى أن الحادث أسفر عن "تناثر وسقوط شظايا الاعتراض في محيط المطار الداخلي".

وشدد التحالف على أن المحاولة الحوثية لاستهداف المدنيين بمطار أبها تمثل جريمة حرب.

وتوقفت حركة الملاحة مؤقتًا في مطار أبها الدولي، لتعود بعد ذلك الحركة في محيط المطار إلى طبيعتها.