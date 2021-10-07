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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأردن يعزي تونس في شهداء تحطم مروحية عسكرية

علم الأردن
علم الأردن

أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، عن أحرّ التعازي وصادق المواساة لحكومة وشعب الجمهورية التونسية، بضحايا حادثة سقوط مروحية عسكرية في ولاية قابس، والتي أسفرت عن مقتل ثلاثة عسكريين.

 

وعبّر الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول، عن تضامن المملكة مع حكومة وشعب الجمهورية التونسية، وأحر التعازي لأسر الضحايا.

 

وشارك رئيس الجمهورية قيس سعيد، بعد ظهر اليوم الأربعاء ، في موكب تأبين العسكريين الذين توفوا يوم أمس إثر سقوط طائرة مروحية عسكرية بمنطقة الحامة من ولاية قابس وهم:

 

• الفقيد الملازم أول عصام العرفاوي

• الفقيد ملازم مهدي الدربالي

• الفقيد الوكيل محمّد بن صالح

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وبحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية التونسية فقرأ رئيس الدولة الفاتحة ترحّما على أرواح شهداء تونس مثنيا  على ما تحلوا به من روح وطنية عالية، حيث توجّه لعائلاتهم بخالص عبارات التضامن والمواساة في هذا المصاب الجلل راجيا الله تعالى أن يلهمهم جميل الصبر والسلوان وأن يتغمّد الشهداء الأبطال بواسع رحمته.

 

وكانت  وزارة الدفاع التونسية أفادت  بأن لجنة فنية ستتولى التحقيق لتحديد أسباب الحادث الذي وقع ليلة الثلاثاء وأسفر عن مقتل ثلاثة عسكريين جنوب البلاد.

 

وبحسب وسائل إعلام أضافت الدفاع التونسية، في بيان الأربعاء، أن القضاء العسكري تكفل بفتح بحث تحقيقي في الحادثة.

 

وتتمثل صورة الحادثة في سقوط مروحية عسكرية ليلة البارحة أثناء تنفيذ تمرين طيران ليلي بمنطقة الحامة من محافظة قابس، جنوب البلاد، أسفر عن مقتل ثلاثة عسكريين كانوا على متنها وهم الملازم أوّل عصام العرفاوي (قائد المروحية)، والملازم مهدي الدربالي (مساعد طيار)، والوكيل محمد بن صالح (ميكانيكي ملاح).

وكان الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع التونسية محمد زكري، أعلن أمس سقوط طائرة مروحية عسكرية أثناء تنفيذ تمرين ليلي في منطقة الحامة بولاية قابس.

وأكد زكري في تصريح صحفي أن هذه الحادثة أسفرت  عن وفاة 3 عسكريين كانوا على متنها.

وأضاف أنه سيتم إرسال لجنة فنية لتحديد أسباب سقوط المروحية.

الأردن تونس الخارجية شهداء مروحية

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