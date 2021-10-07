بسعة 2 تيرابايت.. هواتف آبل القادمة iPhone 14 ستأتي بتغييرات كبيرة ومميزة

أفاد محلل شركة آبل، Ming-Chi Kuo بأن طرازات آيفون iPhone لعام 2022، ستستخدم تصميمًا مثقوبًا، على غرار بعض الهواتف الذكية الرائدة التي تعمل بنظام أندرويد.



وبحسب ما ذكره موقع "macrumors"، ستقدم سلسلة آبل القادمة آيفون 14، تغييرات كبيرة مقارنة بالإصدارات السابقة، حيث تشير بعض الشائعات أن هواتف iPhone 14 الرائدة لن تعتمد كليًا على فتحة مثقوبة لإيواء نظام كاميرا TrueDepth، مما يعني أنه على الأرجح قد تحتفظ الأجهزة المنتظرة بالشق جنبًا إلى جنب مع تصميم مثقوب.

وكما تزعم بعض الشائعات على موقع ويبو الصيني، أن تقنية Touch ID لن تأتي مدمجة أسفل شاشة هواتف آيفون العام المقبل، مما يعني أن Face ID قد يظل خيار المصادقة البيومترية الوحيد المتاح لمستخدمي iPhone 14‌.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن أجهزة iPhone 14 ، من أبرز التعديل التي ستطرأ على أجهزة آيفون لعام 2021، هو من حيث التصميم والشكل الخارجي للجهاز، إذ ستصبح حواف الهياكل بزوايا حادة، ومصنوعة من مادة التيتانيوم المتين و المقاوم للصدمات والخدوش.

وستحصل الواجهة الأمامية لهواتف آيفون 14، على شاشات عالية الدقة، تدعم معدل تحديث عال يبلغ 120 هرتزا، أما المساحة المخصصة للكاميرا الأمامية وحساسات الضوء على الشاشة ستكون أصغر بالنسبة لتلك الموجودة في سلسلة iPhone 13.

آبل قد تطلق آيفون 14 بأعلى سعة تخزين في العالم

وتشير بعض الشائعات إلى أن آبل تخطط لمضاعفة الحد الأقصى للسعة التخزينية لأجهزة آيفون للعام المقبل، وسوف تدعم الشركة الأمريكية هواتف تشكيلة آيفون 14 بسعة 2 تيرابايت من تخزين QLC.

ومن المحتمل أن تقدم آبل متغيرات Pro و Pro Max من آيفون 14، بزيادة في سعة الطرازات المتبقية من 512 جيجابايت إلى 1 تيرابايت، كما ستجهز الشركة الأمريكية هذه الهواتف بمعالجات آبل Apple A15 الحالية.