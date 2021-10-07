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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

مساحته نحو 5000 متر.. وزير الأوقاف يفتتح أكبر مسجد بطور سيناء غداً

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

يفتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، غداً الجمعة، مسجد الروضة بحي الروضة بمدينة طور سيناء، والذي يعد أكبر مسجد بمدينة طور سيناء وتبلغ مساحته الكلية نحو 5000 متر مربع ، ومساحة الصحن الداخلي 1750 مترًا ، كما يتضمن المسجد صحنًا خارجيًّا مكشوفًا بمساحة 700 متر ، بتكلفة إجمالية بلغت نحو 11 مليون جنيه . 

كما يفتتح وزير الأوقاف مسجد الحاجة عزيزة بأرض الجمعية بمدينة طور سيناء ، وتبلغ مساحة المسجد الإجمالية 1000 متر ، وصحن المسجد 650 مترًا، بتكلفة بلغت نحو ستة ملايين جنيه .

فضل الشهادة

حددت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة غداً التى توافق 8 أكتوبر الجاري، والأول من شهر ربيع الأول لعام 1443هـ، بعنوان: "فضل الشهادة ومنزلة الشهيد .. وفلسفة الحرب في الإسلام" ، مؤكدة على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد الوقت عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

الشهادة في سبيل الوطن

وأكد محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن الشهادة في سبيل الوطن عز وشرف ، وأن قاعدة الإسلام الراسخة هي السلم ، أما الحرب فلضرورة الدفاع وحماية الأوطان ومصالحها الاستراتيجية.

وفي إطار حملة نبي الرحمة التي أطلقتها وزارة الأوقاف مطلع ربيع الأنور تزامنًا مع احتفالها بالمولد النبوي الشريف، وفي إطار واجبنا التوعوي والدعوي تجاه ديننا وبيان يسره وسماحته، وفي ضوء إيماننا بأن ديننا دين الرحمة للناس أجمعين، وفي ضوء ما قررته وزارة الأوقاف المصرية من نشر خطبة الجمعة بعدة لغات أسبوعيًّا سيتم ترجمة خطبتي الجمعة المقبلتين مترجمتين إلى ثمانية عشر لغة، بالإضافة إلى لغة الإشارة.

الأوقاف تطلق المسابقة القرآنية الثانية للطلاب الوافدين

في ضوء رسالة الأوقاف العالمية لنشر الفكر الوسطي المستنير في مختلف دول العالم، وحرصها الشديد على رعاية الطلاب الوافدين الباحثين عن صحيح العلم الشرعي والفكر الوسطي ، أعلن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف عن مسابقته الثانية للقرآن الكريم وفهم مقاصده العامة للراغبين من الطلاب الوافدين المقيدين على منحة المجلس أو الدارسين بالأزهر الشريف أو بأي من الجامعات المصرية أو المعاهد الأزهرية والمعاهد العليا ، وسوف تكون المسابقة في ثلاثة فروع: 

الفرع الأول :حفظ القرآن الكريم كاملًا مع تجويده وفهم مقاصده العامة.

الفرع الثاني : حفظ نصف القرآن الكريم.

الفرع الثالث : حفظ ربع القرآن الكريم.

ويحصل الفائزون في هذه المسابقة على مكافآت مالية قيمة، وكذا مكتبات علمية من إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، كما سيتم ترشيح الناجحين منهم في الفرع الأول للمشاركة في المسابقة العالمية الثامنة والعشرين للقرآن الكريم، والتي تعقدها وزارة الأوقاف في الفترة من 11-15 ديسمبر 2021م.

وزير الاوقاف افتتاح أكبر مسجد بجنوب سيناء أئمة وزارة الأوقاف عمارة المساجد مسجد الروضة

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