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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حسين الجسمي يحصد 2 مليون مشاهدة بأغنية فتاك

حسين الجسمي
حسين الجسمي

حقق الفنان حسين الجسمي 2 مليون مشاهدة بأحدث أغانيه التي تحمل اسم فتاك ، بعد طرحها على قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب في 29 سبتمبر الماضي. 

 

وكان الفنان حسين الجسمي قد طرح أغنية عاطفية جديدة من ألحانه وغنائه بعنوان "فتاك"، وتوزيع المايسترو وليد فايد، وذلك عبر القناه الرسمية الخاصة به على موقع "اليوتيوب".

كلمات الاغنية: 

"يا رفيع الذوق .. لك ضناني الشوق .. وما احتملت البين .. رمشك الفتّاك .. يــــذبــح وهــلّاك .. من حلات العين في عيوني لاح .. خـدّك الوضّاح .. كالبروق تبين".

وطُرحت أغنية فتاك ، من خلال قناة حسين الجسمي الرسمية في موقع YouTube، من خلال فيديو مُمنتج متضمناً كلمات الأغنية، بالاضافة الى نشرها عبر جميع الإذاعات الاماراتية والخليجية والعربية، وجميع المكتبات والمنصات الموسيقية الإلكترونية المتخصصة في عرض الأغنيات وسماعها. 

 

أغنية حته من قلبي

من جهة أخرى، حققت أغنية "حته من قلبي" للفنان حسين الجسمي، نجاحا كبيرا  حيث حققت 33 مليون مشاهدة بعد  طرحها عبر القناه الرسمية على موقع “اليوتيوب”

أغنية "حته من قلبي"  كلمات : أيمن بهجت قمر، وألحان وغناء : حسين الجسمي، وتوزيع ومكساج وماستر: علي فتح الله.

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كلمات أغنية حتة من قلبي :

تقول كلمات الأغنية :"غير كاني وماني .. طبعي بدخل في الموضوع .. إنتي صورتك مستلماني  .. كل أيام الإسبوع .. يا حته يا حته يا حته من قلبي".

قيت نُصي .. ولقيت جوي .. وعندي إنتي ف حته .. وليه اخبّي .. تعالي بُصي .. بتحلـوّي .. واحنا سوا لو مين ينساني

.. أتشغل عنك ممنوع .. وانتي جنبي انتي مافيش تاني".

 

أغنية فوق

كما حققت أغنية “فوق” لـ حسين الجسمى، نجاحا كبيرا ، حيث وصلت  إلى مليون مشاهدة بعد يومين من طرحها عبر القناه الرسمية على موقع “اليوتيوب”.

أغنية “فوق” كلمات: أحمد الصانع، ورؤية موسيقية وألحان: حسين الجسمي، توزيع ومكس وماستر: حسام كامل، وجيتارات:شريف حمدي.

 

أغنية درب الشعر

من ناحية اخرى طرح الفنان الإماراتي حسين الجسمي  أغنية عاطفية جديدة تحمل أسلوباً شعرياً مختلفاً ومميزاً في أسلوب المحبة والغزل.

الأغنية تحت عنوان "درب الشعر"، من أشعار الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي.

 ويجدد الجسمي تعاونه في أغنية "درب الشعر" مع ألحان الفنان فايز السعيد بعد مجموعة من التعاونات الناجحة، ليقوم الموزع الموسيقي نور هاشم بتوزيع موسيقى الأغنية التي قام بعملية المكساج والماستر لها من قبل المهندس جاسم محمد.

وعرضت أغنية "درب الشعر" بشكل حصري عبر قناة حسين الجسمي الرسمية في موقع YouTube بفيديو خاص تضمن كلمات الأغنية كاملة، وعرضت عبر جميع الإذاعات الخليجية والعربية، وباتت متوفرة في جميع المتاجر الموسيقية الإلكترونية المختلفة.

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