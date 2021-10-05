7 أكتوبر.. حسين الجسمي يعلن تفاصيل حفلته القادمة

أعلن الفنان حسين الجسمي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” تفاصيل حفلته القادمة في القاهرة خلال شهر أكتوبر، وذلك يوم الخميس 7 من أكتوبر بفندق الماسة.

كان الفنان حسين الجسمي حقق مليونا و150 ألف مشاهدة بأحدث أغانيه التي تحمل اسم “فتاك”، بعد طرحها على قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” في 29 سبتمبر الماضي.

وطرح الفنان حسين الجسمي أغنية عاطفية جديدة من ألحانه وغنائه بعنوان "فتاك"، وتوزيع المايسترو وليد فايد، وذلك عبر القناة الرسمية الخاصة به على موقع "يوتيوب".

كلمات الأغنية:



"يا رفيع الذوق.. لك ضناني الشوق.. وما احتملت البين.. رمشك الفتّاك.. يـذبــح وهــلّاك.. من حلات العين في عيوني لاح.. خـدّك الوضّاح.. كالبروق تبين".

وطُرحت أغنية "فتاك" من خلال قناة حسين الجسمي الرسمية في موقع YouTube، من خلال فيديو مُمنتج متضمناً كلمات الأغنية، بالإضافة إلى نشرها عبر جميع الإذاعات الإماراتية والخليجية والعربية، وجميع المكتبات والمنصات الموسيقية الإلكترونية المتخصصة في عرض الأغنيات وسماعها.

أغنية حتة من قلبي



من جهة أخرى، حققت أغنية "حتة من قلبي" للفنان حسين الجسمي نجاحا كبيرا، حيث حققت 33 مليون مشاهدة بعد طرحها عبر القناه الرسمية على موقع “يوتيوب”

أغنية "حتة من قلبي" كلمات: أيمن بهجت قمر، وألحان وغناء: حسين الجسمي، وتوزيع ومكساج وماستر: علي فتح الله.

كلمات أغنية حتة من قلبي



تقول كلمات الأغنية: "غير كاني وماني.. طبعي بدخل في الموضوع.. إنتي صورتك مستلماني.. كل أيام الأسبوع.. يا حتة يا حتة يا حتة من قلبي.. لقيت نُصي.. ولقيت جوي.. وعندي إنتي ف حتة.. وليه اخبّي.. تعالي بُصي.. بتحلـوّي.. واحنا سوا لو مين ينساني.. أتشغل عنك ممنوع.. وانتي جنبي انتي مافيش تاني".