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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

هيونداي "ستاريا" تصل أسواق الشرق الاوسط .. رسميًا

هيونداي ستاريا تصل
هيونداي "ستاريا" تصل اسواق الشرق الاوسط .. رسميًا

تعتبر السيارة هيونداي "ستاريا" واحدة من الاصدارات الحديثة والتي تنتمي إلى فئة السيارات المتعددة الاستخدامات، ومن خلال عرض رقمي سوف تنطلق تلك النسخة إلى بعض أسواق افريقيا والشرق الاوسط، وتعد هذه السيارة هي مركبة مستوحاه من تصميمات السفن الفضائية، نسبة إلى انسيابية التصميم والعديد من اللمسات الخارجي والداخلية العصرية.

قدرات السيارة هيونداي "ستاريا" الجديدة 

 

دعمت السيارة هيونداي "ستاريا" بنوعين من المحركات الاول يعمل بالديزل من طراز VGT يأتي بسعة 2200 سي سي، قادر على انتاج قوة تبلغ 177 حصانا، مقترن بناقل حركة يدوي يتكون من 6 او 7 سرعات،   والاخر يعمل بالوقود التقليدي بسعة 3500 سي سي من طراز Smartstream G6DIII، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 272 حصانا، بينما تنتقل السرعة إلى العجلات بواسطة ناقل حركة اوتوماتيكي الأداء مكون من 8 سرعات.

تجهيزات السيارة هيونداي "ستاريا" و عناصر الحماية والامان 

 

دعمت السيارة هيونداي "ستاريا" بفرامل ABS مانعة للانغلاق، و برنامج التوزيع الالكتروني الخاص بالمكابح، مع خاصية متابعة النقاط العمياء BCA، و خاصية SCC المسؤولة عن التحكم الذكي بالسرعة، بالاضافة على خاصية المحافظة على المسارات LKA، وبرنامج LFA الخاص بمتابعة المسار، إلى جانب خاصية FCA لتفادي مشكلة الاصطدام الامامي.

 

كما تحتوي السيارة هيونداي "ستاريا" على مقصورة داخلية رحبة، مع نوافذ بانورامية الشكل، و سقف بانوراما للزيادة من متعة الطريق مع خلق مفهوم اكثر اتساعًا، بالاضافة إلى شاشة متطورة لعرض الوسائط المتعددة و برامج الملاحة يبلغ قياسها 10.25 بوصة.

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