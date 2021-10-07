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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

النقاز ينتظر عرضا سعوديا.. وسيسيه يتمرد على الزمالك.. تفاصيل

حمدي النقاز
حمدي النقاز

أكد الإعلامي إسلام صادق أن وكيل التونسي حمدي النقاز نجم الزمالك يحاول تسويقه للرحيل إلى نادي الأهلي السعودي في شهر يناير المقبل.


وأوضح صادق عبر برنامج البريمو بقناة TEN أن هناك حالة من الغضب داخل أروقة الزمالك من تمرد الإيفواري رزاق سيسيه الجناح الأيسر بعدما تلقى عرضين أحدهما من الفرق الإيرانية.


وأشار إلى أن أيمن حفني صانع ألعاب الزمالك جدد عقده بشكل رسمي مع الفريق.

 

وفى سياق متصل اقترب النادي الأهلي السعودي من ضم حمدي النقاز لاعب فريق الزمالك خلال الانتقالات الشتوية المقبلة .

 

وكانت فترة الانتقالات الصيفية قد أغلقت في السعودية بنهاية شهر أغسطس الماضي علي ان يتم فتح باب التسجيل للانتقالات الشتوية في يناير 2022 .

 

وحسب ما نشرته صحيفة الوطن السعودية فإن نادي أهلي جدة يسعي بقوة لضم اللاعب التونسي حمدي النقاز لشغل مركز الظهير الأيمن وسيتم قيده خارج فترة التسجيل الرسمية .

 

وأكدت الصحيفة السعودية أن النادي الأهلي سيضم حمدي النقاز ويتم تسجيله خارج القائمة بسبب إصابة الصربي ليوبومير فيسا لاعب خط الوسط الذي تعرض لإصابة مزمنة وبالتالي سيغيب فترة طويله عن الملاعب وهو ما يسمح به القانون حال اثبات الإصابات بشكل رسمي  .

في نفس السياق رفض التونسي حمدي النقاز الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الرحيل عن النادي في الفترة الحالية في ظل تلقيه عروض محلية من البنك الأهلي وبيراميدز عن طريق وكيل أعماله.


وأكد حمدي النقاز لمسؤولي النادي أنه سيستمر في صفوف الفريق حتى يناير المقبل وفي حال عدم حل أزمة القيد سيخرج معارا لنهاية الموسم على أن يعود بداية من الموسم التالي لصفوف الفريق الأبيض.

 

وكان الزمالك تعاقد مع النقاز لمدة ثلاثة مواسم بداية من الموسم المقبل، وتنازل اللاعب عن القضية التي كان رفعها ضد النادي .

إسلام صادق حمدي النقاز الزمالك الاهلي السعودي رزاق سيسيه

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