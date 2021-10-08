يعد طاجن الدجاج بالفاصوليا من أشهى الأطباق الرئيسية التى يمكن تقديمها على السفرة المصرية طوال الأسبوع والاستعانة بها في العزومات المختلفة.

نقدم لكم طريقة عمل طاجن الدجاج بالفاصوليا بوصفة الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير طاجن الدجاج بالفاصوليا

دبابيس دجاج

فاصولياء حمراء

فاصوليا بيضاء

فلفل حار

بصل

بابريكا

ثوم

شطة

كمون

عصير ليمون

بشر ليمون

مرقة

زيت

ملح

فلفل اسود



طريقة عمل طاجن الدجاج بالفاصوليا

* في البداية افرمى الثوم والبصل بشكل منفصل ثم افتحي الدبابيس بالطول وتبليها بالبابريكا ثم ضعيها في طاسة بها زيت حتى تحمر.

* ضعي على الدبابيس مكعب مرقة والبصل والثوم المفروم ورشة كمون وبقية البابريكا وشطة وملح وفلفل أسود وبشر ليمون وعصير ليمون وقرون فلفل حار.

* ضعي كمية قليلة من الماء واتركيها حتى تغلي ثم ضيفي الفاصوليا البيضاء والحمراء و ضيفى ماء واتركيه لينضج على نار هادئة.

* ضعي الخليط الى طاجن فخار ساخن وادخليه فرن ليكمل نضجه ثم قدمي طاجن الدجاج بالفاصوليا ساخنا.