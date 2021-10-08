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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خلال زيارة خاطفة لـ تل أبيب.. ميركل تودع إسرائيل من دون لقاء نتنياهو

ميركل تودع إسرائيل
ميركل تودع إسرائيل من دون لقاء نتنياهو

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الجهات المختصة استكملت استعداداتها لاستقبال المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي ستزور إسرائيل يوم الأحد في زيارة وداعية بعد انتهاء ولايتها.  

وذكر موقع قناة "مكان" أن أنجيلا ميركل ستزور مؤسسة ياد فاشيم لتخليد ذكرى ضحايا الهولوكوست اليهود، مشيرة إلى أنه علم أنها "لن تلتقي رئيس المعارضة بنيامين نتنياهو بخلاف البروتوكول المتبع في الزيارات الرسمية بين الدول".

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ولفت الموقع إلى أن المستشارة الألمانية كانت التقت خلال زياراتها في الماضي برؤساء المعارضة السابقين، مشيرا إلى أن فتورا يعتري العلاقات بين الاثنين.

وفي شأن ذي صلة، قرر المستشار النمساوي سباستيان كورتس إلغاء زيارة إلى إسرائيل كانت مقررة يوم الثلاثاء المقبل، وذلك على خلفية انعقاد جلسة خاصة في البرلمان بفيينا تتطلب حضوره.

ولفتت "مكان" إلى أن المستشار النمساوي "يخضع حاليا لتحقيقات بشبهة ضلوعه في قضية فساد، حيث سيتم التحقيق فيما إذا قامت وزارة المالية بشراء إعلانات في صحيفة شعبية مقابل تغطية إيجابية له ولحزبه".

إسرائيل تل أبيب ميركل نتنياهو المستشارة الالمانية

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