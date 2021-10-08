الزمالك يتعادل مع الاتحاد الليبي استعدادًا لمواجهة توسكر الكيني

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع الاتحاد الليبي بهدف لكل فريق في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: محمد عواد وعبد الله جمعة ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وحازم إمام ومحمد أشرف روقا وإمام عاشور ويوسف أوباما وإسلام جابر ومصطفى فتحي وعمر السعيد.

جاءت بداية المباراة سريعة من الفريقين وسجل ربيع شادي هدف التقدم للفريق الليبي في الدقيقة السابعة، وفي الدقيقة العاشرة أهدر عمر السعيد فرصة للتسجيل من انفراد بالمرمى بعدما سدد كرة قوية مرت بجوار القائم ، وواصل الزمالك محاولاته الهجومية للتسجيل.

وفي الدقيقة ٢٤ يسدد يوسف أوباما ضربة حرة مباشرة من على حدود منطقة جزاء الاتحاد الليبي تصدى لها حارس المرمى.

ونشط الفريق الليبي مجددا وشن هجماته على المرمى ولكن دفاع الزمالك ومحمد عواد نجحوا في التصدي لمحاولات الضيوف، وسعى الأبيض للتعديل في الدقائق المتبقية.. وأهدر عمر السعيد فرصة في الدقائق الأخيرة قبل أن يتصدى الحارس لتسديدة مصطفى فتحي، لينتهي الشوط الأول بتقدم الاتحاد الليبي بهدف دون رد.

ومع بداية الشوط الثاني، هاجم الزمالك لتعديل النتيجة ونجح عمر السعيد في تسجيل التعادل للأبيض في الدقيقة ٥٠ بعدما تلقى تمريرة من مصطفى فتحي من داخل منطقة الجزاء حولها السعيد في المرمى.

ويدفع الجهاز الفني للزمالك بمحمود عبد الرازق شيكابالا ومحمد عبد الشافي بدلا من عمر السعيد ومحمد أشرف روقا، وفي الدقيقة ٧١ يسدد شيكابالا ضربة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء نجح الحارس في التصدي لها.

ودفع الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، بحمدي علاء وسيد نيمار وسيف جعفر بدلا من إسلام جابر وعبد الله جمعة ومصطفى فتحي.

وشهدت الدقائق المتبقية محاولات مكثفة من الزمالك للتسجيل قابلتها محاولات هجومية من الضيوف لكن دون جدوى لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.

وتعد مباراة اليوم هي البروفة الأخيرة للزمالك استعدادا للقاء توسكر الكيني المقرر لها يوم ١٦ أكتوبر الجاري في ذهاب دور الـ٣٢ لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتطير بعثة الفريق إلى كينيا على ثلاث مراحل وسيسافر وفد يوم 10 أكتوبر يضم الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي وإبراهيم زارع إداري الفريق والشيف الخاص بالفريق، على أن يسافر باقي أفراد البعثة يوم 11 من الشهر الجاري، ومن المقرر أن يسافر الوفد الثالث يوم 13 أكتوبر ويضم اللاعبين الدوليين في منتخب مصر والمغربي أشرف بن شرقي والتونسيين سيف الدين الجزيري وحمزة المثلوثي بعد عودتهم من المنتخبات برفقة أحمد إبراهيم مدير شئون اللاعبين.