بالصور .. أول طابور صباحي كامل العدد في المدارس بعد سنتين اونلاين بسبب كورونا

التزمت اليوم مدارس 12 محافظة بتعليمات وزارة التربية والتعليم التي شددت على عدم إلغاء طابور الصباح في المدارس في العام الدراسي الجديد .

وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد صور أول طابور صباح في اول ايام الدراسة بمدارس الاسكندرية ، وذلك في اول عام دراسي منتظم في المدارس بعد غياب الطلاب عن مدارسهم لمدة سنتين بسبب كورونا.

وقد بدأ طلاب المدارس، اليوم السبت 9 أكتوبر 2021، الدراسة بـ العام الدراسي الجديد 2021 / 2022 في 12 محافظة، وهي “ الفيوم ، بنى سويف ، المنيا ، أسيوط ، سوهاج ، قنا ، الأقصر ، أسوان، شمال سيناء ، كفرالشيخ ، البحيرة ، الإسماعيلية ” ، وعدد من المدارس الخاصة في القاهرة.

وقررت وزارة التربية والتعليم إلزام جميع مدارس الجمهورية بتخصيص الحصة الاولى وجزء من طابور الصباح في اول ايام العام الدراسي الجديد 2021 / 2022 عن انتصارات اكتوبر 1973 ، وفضل الشهادة و دور القوات المسلحة .

كما قررت وزارة التربية والتعليم، تنفيذ احكام القرار الوزاري رقم 287 لسنة 2016 الصادر بشأن لائحة الانضباط المدرسي ، في جميع المدارس خلال العام الدراسي الجديد.

وأصدرت وزارة التربية والتعليم تعليمات رسمية للمدارس، شددت خلالها على حظر استخدام العقاب البدني والنفسي للطلاب وتفعيل دور الاخصائي الاجتماعي في المدارس.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، العمل بكل جهد على مكافحة الدروس الخصوصية في العام الدراسي الجديد 2021- 2022.

وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، في كتاب دوري أرسله للمديريات: إنه سيتم بذل كل الجهود الممكنة؛ للقضاء على الدروس الخصوصية ومعاقبة المخالفين، لا سيما المعلمين المتغيبين عن مدارسهم أو من لا يتواجدون فيها في أوقات العمل الرسمية؛ للقيام بهذا الجرم في حق المجتمع.

وشدد وزير التربية والتعليم على اتخاذ كل التدابير والاجراءات اللازمة في حق من يمارس المهنة دون وجه حق، لا سيما ممن هم في اجازات بدون مرتب او اجازات طويلة ويمارسون التدريس بشكل خاص في مراكز خاصة او بمقراتهم الخاصة وتوقيع اقصى عقوبة على المخالفين.

وشدد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على اتخاذ الإجراءات المشددة الكفيلة بمنع التدخين في المدارس، ومعاقبة المخالفين لذلك، وفقا للقوانين والقرارات ذات الصلة، مع وضع علامة (ممنوع التدخين) في مكان بارز بالمنشآت التعليمية أو الجهات التابعة لها.

كما قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حظر استخدام الهاتف المحمول نهائيا أثناء اليوم الدراسي داخل المدارس، وذلك لكل من الطلاب والمعلمين.

وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أنه سيتم توقيع العقوبات على المخالفين لذلك، ولذا نشدد على جميع الطلاب بعدم إحضار التليفون المحمول إلى المدرسة نهائية خلال العام الدراسي الجديد.