بعد المذابح فيها..هاشتاج "إنقذوا كشمير" يتصدر تويتر

دشن رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج “انقذوا كشمير”، وذلك بعد التعديات على سكان إقليم كشمير مسلمين من جانب السلطات الهندية.

وجاءت أبرز تغريدات رواد تويتر ضمن الهاشتاج كالتالي: على الرغم مما يدور حولنا ، هناك الكثير من النعم التي لا تزال موجودة في حياتنا الفردية ، بحيث لا يوجد لدى أي شخص مبرر حقيقي للشكوى وعدم الرضا. # مساعدة_كشمير # حفظ_كشمير #free_kashmir # إنقذوا_كاشمير".

وعلق آخر:"# مسلمين_كاشمير تحدث للعالم ، ساعد المسلمين في # كشمير إذا لم تكن من نفس الدين ، فهذه أرواح بشرية نهى الله عن قتلها. #Kashmir #IndianMuslimsUnderAttack # كشمير_المحتلة # إنقذوا_كاشمير #".

وأضاف آخر:" مسلمين_كاشمير الهند ارتكبت مجازر للمسلمين في كشمير وتركوا كل أتباع الديانات الأخرى يخرجون للتخلص من المسلمين ويقتلونهم بطريقة وحشية جدا # help_kashmir. # حفظ_كاشمير # إنقذوا_كاشمير.

كانت الهند أعلنت تحذيرها لمعتنقي جميع الأديان باستثناء المسلمين بالانسحاب الفوري من كشمير استعدادا لحملة عسكرية واسعة كالعادة تحت مسمي ضد "الإرهاب".

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