عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

يحدث في المغرب.. قرار جديد من قيادات العدالة والتنمية بعد خسارة الانتخابات

صدى البلد

نقلت وسائل إعلام مغربية، عن مصادر مطلعة من حزب العدالة والتنمية، أن المجلس الوطني للحزب يتجه إلى المصادقة في دورة استثنائية له، يوم 23 أكتوبر الجاري، على مشروع قرار بتأجيل المؤتمر الوطني التاسع العادي للتنظيم.

 

وبحسب هسبيرس يتضمن القرار تأجيل المؤتمر الوطني التاسع لمدة سنة، وذلك لفتح المجال أمام القيادة الجديدة التي سينتخبها المؤتمر الاستثنائي في 30 أكتوبر الجاري لإعداد أوراق المؤتمر العادي، ولملمة صفوف الحزب بعد هزيمته غير المسبوقة في انتخابات 8 سبتمبر الماضي.

 

وأعلن رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، أن الأمانة العامة قررت الدعوة إلى عقد دورة استثنائية للمجلس الوطني يوم السبت 23 أكتوبر 2021 على الساعة الخامسة والنصف.

 

ويتضمن جدول أعمال هذه الدورة المصادقة على مشروع قرار بتأجيل المؤتمر الوطني التاسع العادي للحزب، ومشروع مسطرة انتخاب الأمين العام وانتخاب أعضاء الأمانة العامة.

 

وكانت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الاستثنائي لحزب العدالة والتنمية قررت عقده يومي 30 و31 أكتوبر الجاري، من أجل انتخاب أمين عام جديد وأمانة عامة جديدة.

 

وأوضح مصدر من اللجنة التحضيرية للمؤتمر الاستثنائي لحزب العدالة والتنمية لهسبريس أن اللجنة التحضيرية تواصل عملها من أجل عقد هذا المؤتمر في أحسن الظروف، حيث يرتقب أن يشارك حوالي 2500 عضو يمثلون المجلس الوطني والأعضاء المنتدبين في المؤتمر الأخير، الذي انعقد في  2017.

 

وأشار المصدر ذاته، إلى أن اللجنة التحضيرية تتجه نحو عقد المؤتمر بحضور أعضاء المجلس الوطني في مكان سيتم تحديده، بينما سيشارك باقي المؤتمرين عبر تقنية “الفيديو كونفرانس” التزاما بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

 

وكان المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية عقد دورة استثنائية في 18 من سبتمبر الماضي بدعوة من الأمانة العامة للحزب، بعد تقديم استقالتها عقب الهزيمة المدوية التي مني بها “حزب المصباح” في الاستحقاقات الانتخابية ليوم 8 سبتمبر 2021.

 

وجرى خلال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني لـ”البيجيدي” انتخاب لجنة تحضيرية للمؤتمر المقبل، برئاسة جامع المعتصم، وعضوية كل من عبد الحق العربي وعبد العزيز العماري ونبيل الشيخي، تركت لها مهمة تحديد تاريخ المؤتمر.

 

ورغم استقالة الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عقب ظهور نتائج الانتخابات الأخيرة، التي احتل فيها الحزب المرتبة الثامنة، فإنها قررت الاستمرار في ممارسة صلاحيتها إلى حين عقد المؤتمر الاستثنائي، لتفادي الفراغ التنظيمي.

 

المغرب.. تسجيل 655 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

المغرب.. حملة لتشجيع المواطنين على التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية‎

حزب العدالة والتنمية المجلس الوطني المؤتمر الوطني التاسع المغرب انتخابات 8 سبتمبر

موضوعات متعلقة

المغرب.. دعوات لإلغاء عقوبة الإعدام بحق السجينات

ملك المغرب يدعو إلى إصلاح عميق في سياسات التنمية

ترشيحاتنا

لقطات من تفقد الرئيس السيسي أجنحة معرض تراثنا للحرف اليدوية.. شاهد

نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية يشارك في مؤتمر إيطاليا – أفريقيا بروما

انفوجراف.. مجلس الوزراء ينشر أرقاما عن المرأة المصرية والتنمية البشرية

السعودية .. اقتصار تصاريح العمرة والصلاة في الحرمين على المحصنين بجرعتين

يهدم الشخصية.. استشاري نفسي يحذر من مشاهدة مسلسل لعبة الحبار Squid Game

رئيس الوزراء يواصل جولته بمنطقة مصر القديمة لتفقد مشروع تطوير بحيرة عين الصيرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعرف على سعر أسطوانة البوتاجاز بعد زيادة البنزين

السعودية .. اقتصار تصاريح العمرة والصلاة في الحرمين على المحصنين بجرعتين

وصول طبيب وزوجته لاتهامهما بهتك عرض 6 فتيات لمحكمة شمال القاهرة

الخطيب يغادر مباراة منتخب مصر وليبيا

شبورة ورياح.. استقرار درجات الحرارة عند 30 بالقاهرة خلال طقس غد

وزير التعليم ينفي تخفيض مدة الحصص لـ 35 دقيقة وانتهاء اليوم الدراسي 11 صباحا

الأهلي يصرف نصف مليون جنيه لكل لاعب مكافأة الفوز باللقب العاشر لدوري أبطال أفريقيا

ماذا يقرأ في صلاة الفجر بعد سورة الفاتحة؟.. كثيرون لا يعرفون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المنوعات.. سيارة تسلا ترى العفاريت .. سائق توكتوك يدخل موسوعة جينيس .. أسد في حمام عمومي .. ورجل يحمم ثعبان كوبرا

بتشوف العفاريت.. سيارة تسلا تحذر صاحبها من وجود شبح أمامه في المقابر|شاهد

شاهد.. رجل يحمم ثعبان كوبرا ضخم ويسقيه الماء|فيديو

بسبب لقاح كورونا.. انسحاب ملكة جمال العالم من المسابقة وسط صدمة مشجعيها

فيديو

في أول يوم دراسة .. نصائح السلامة من وزير التعليم للأهالي

في بحر الصين الجنوبي .. غواصة أمريكية تصطدم بجسم مجهول

اختاروا لأنفسهم طقوسًا مختلفة.. كواليس عالم أسرار أبناء عمرو دياب

موجة غير مسبوقة.. البرازيل تشهد عواصفا رملية تخلف 6 ضحايا

المزيد

ساحة رأي

ليلى موسي تكتب: فرص إعادة تعويم النظام أو تحييده

كواعب أحمد البراهمي تكتب: حكاية نصر

أمانى أحمد تكتب: طائرٌ يتخبط بين الهجرة والحنين

د.محمد عونى يكتب: كشف حساب موسيمانى مع الأهلى

بيري محمد تكتب: ماهية كرة القدم

كواعب أحمد البراهمي تكتب: ركن الإسلامي الثاني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

«الوعي».. جهاز المناعة الوطني

إبراهيم شعبان

انتخابات في حديقة العراق

نجاة عبد الرحمن

نصر أكتوبر الذى لم أحضره

كريمة أبو العينين

تأجير الأعضاء

أحمد فرغلى رضوان

محادثات الجونة 21

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: الصين فى عين العاصفة

مجدي أبوزيد

منظومة الفوضى ضد قرار مواعيد الإغلاق

عاطف عبد الستار

الأهداف الخبيثة لتوقف السوشيال ميديا

اﻟﻤﺰﻳﺪ