الاتفاق تم .. تفاصيل اقتراب حمدي النقاز من الانتقال لـ أهلي جدة

كشف مصدر مقرب من التونسي حمدي النقاز الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن اتفاق اللاعب مع مسؤولي نادي أهلي جدة السعودي بشأن الانتقال للفريق في الفترة الحالية لمدة موسم على سبيل الإعارة بعد تعذر قيده في قائمة الفريق الأبيض بسبب قرار المحكمة الرياضية بمنع الزمالك من القيد لفترتي قيد.



وكان النقاز قد تلقى عرضا من أهلي جدة خلال الأيام الماضية بعدما رفض اللاعب عدة عروض من أندية بالدوري المصري قبل غلق باب القيد في الدوري مساء يوم الخميس الماضي، ووافق مسؤولو نادي الزمالك على إعارة اللاعب لأهلي جدة في الفترة الحالية.



ومن المقرر أن تقوم إدارة نادي أهلي جدة بقيد النقاز في حالة اتمام التعاقد معه بدلا من اللاعب الصربي الذي تعرض لإصابة سيغيب بسببها لفترة طويلة وتنص لوائح الاتحاد السعودي بأن يسمح للفرق باستبدال اللاعب المصاب لفترة طويلة بلاعب آخر حتى بعد انتهاء فترة القيد.



ويتواجد في الزمالك حاليا كل من التونسي حمزة المثلوثي وحازم إمام في مركز الظهير الأيمن، بعد إعارة أحمد عيد لنادي الإسماعيلي في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.