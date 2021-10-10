ما حكم من نسي التشهد الأوسط فى الصلاة؟.. مستشار المفتي يجيب

ما حكم من نسي التشهد الأوسط فى الصلاة؟ سؤال أجاب عنه الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

وقال الدكتور مجدي عاشور إن الفقهاء اختلفوا في حكم التشهد الأوسط ، والمختار في الفتوى أنه سُنَّة.

وتابع مستشار المفتي أنه بناء على ذلك فمن نسي التشهد الأوسط فصلاته صحيحة، ويستحب أن يسجد سجدتين للسهو قبل السلام من الصلاة.

وأوضح أمين الفتوى أن من نسي سجود السهو وخرج من الصلاة فلا حرج ، ولا سجود عليه . والأمر في ذلك واسع عند الفقهاء ، فلا ينبغي التنازع فيه.

قال الدكتور سعيد عامر مساعد الأمين العام لشئون الإعلام الديني بمجمع البحوث الإسلامية خلال البث المباشر لبرنامج فتاوى الأزهر عبر صفحة الأزهر الشريف على موقع الفيس بوك إن نسيان التشهد الأوسط لا يستوجب إعادة الصلاة، لأنه سنة وليس ركنا من اركان الصلاة .

وأوضح من خلال رده على سؤال “ ما حكم نسيان التشهد الأوسط في الصلاة” أنه في حال نسي الفرد التشهد الأوسط وتذكره أثناء القيام للوقوف يجب عليه في هذه الحالة ان يرى إذا كان أقرب للسجود يجلس مرة اخرى ويقول التشهد وإن كان اقرب للقيام يستكمل صلاته بشكل طبيعي وتكون صلاته صحيحة،وإنما يسجد للسهو قبل التسليم.

وأشار إلى أنه لو تركنا سجود السهو فليس علينا شيء وتكون الصلاة صحيحة لأن سجود السهو سنة وليس بركن.

سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال فتوى مسجله له، عبر موقع دار الإفتاء المصرية على اليوتيوب.



ورد وسام، قائلًا: إن نسيان التشهد الأوسط لا يستوجب إعادة الصلاة، وإنما نسجد للسهو قبل التسليم.



وأشار إلى أنه لو تركنا سجود السهو فليس علينا شيء وتكون الصلاة صحيحة لأن سجود السهو سنة وليس بركن.

ماذا يفعل الإمام إذا نسي التشهد الأوسط هل يجلس للتشهد أم يكمل ؟

إذا نسي الإمام التشهد الأوسط هل يجلس ثانية للتشهد أم يكمل؟ .. سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، وذلك خلال فتوى مسجله له.



وأجاب وسام، قائلًا: إننا يجب أن نفرق بين إذا ما قام للركعة الثالثة حتى وصل الى أغلب القيام ففى هذه الحالة لا يركع لأن القيام بالركعة هو ركن من الأركان أما الجلوس للتشهد الأوسط فهو سنة من سنن الصلاة، فلا يرجع من الركن الى سنة، أما إذا كان لا يزال أقرب للقعود فيقعد ويكمل التشهد ثم يكمل الصلاة.

