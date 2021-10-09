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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

اِعرف العقوبة المنتظرة للطبيب مايكل وزوجته في هتك عرض 6 قاصرات

هتك عرض
هتك عرض

تعتبر جريمة هتك العرض من الجرائم التى يعاقب عليها قانون العقوبات ، حيث تعتبر هذه الجريمة من الجرائم اللا أخلاقية التى انتشرت فى مجتمعنا خلال الفترة الأخيرة.

وقررت محكمة جنايات القاهرة ، تأجيل محاكمة الطبيب مايكل فهمي وزوجته، لاتهامهما باستدراج ٦ فتيات قاصرات، وهتك عرضهن بالقوة بإيهامهن باحتياجهن لعلاج، لجلسة 9 نوفمبر استكمال المرافعة.

وأحالت جهات التحقيق الطبيب "مايكل فهمى" وزوجته إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما عما نُسب إلى الأول من خطف ستة فتيات مستغلا صغر عمرهن واستدراجهن إلى مسكنه وعيادة خاصة له، وهتك عرضهن بالقوة بإيهامهن باحتياجهن لعلاج وفحص خاص تمكن من خلاله من إتمام جريمته، واشتركت زوجته معه بطريقى الاتفاق والمساعدة فى ارتكاب جرائم أسندت إليه بتواجدها معه خلال لقائه ببعض المجنى عليهن وذويهن لبث الطمأنينة فى نفوسهم تجاه المتهم وأساليب علاجه، فمكنته بذلك من الانفراد بهن وارتكاب جرائمه.

وأقامت جهات التحقيق الدليل على المتهم وزوجته ، من شهادة اثنى عشر شاهدًا، وما أقر به المتهم بالتحقيقات، وما ثبت للنيابة العامة من معاينة مسكن المتهم من تطابق أوصافه ، مع ما أدلى به المجنى عليهن وأحد الشهود بالتحقيقات، وما عثرت عليه النيابة العامة خلال تفتيش المسكن من رسائل مكتوبة من المجنى عليهن، وأقراص مدمجة تحوى مقاطع جنسية من الجرائم التى ارتكبها المتهم.

وما ثبت من فحص حاسوب المتهميْن وهاتفيهما وما فيهم من محادثات وتسجيلات صوتية ومرئية وصور، وما ثبت من إفادة دار الكتب والوثائق القومية من تأليف المتهم كُتيب تضمن صفات ادعى بها أمام المجنى عليهن على خلاف الحقيقة، وما ثبت من إفادة نقابة الأطباء وإدارة العلاج الحُر من عدم تسجيل المتهم بأى درجة علمية أو منشأة طبية خاصة، وعدم الاستدلال على عيادة مصرح له بها.

عقوبة هتك العرض

ونص قانون العقوبات المصري فى المادة (306 مكرر أ ) على أن:"  يعاقب بالحبس "مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية".

و تابعت المادة: "تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه".

هتك العرض تأجيل محاكمة الطبيب مايكل فهمي وزوجته محكمة جنايات القاهرة هتك عرض ٦ فتيات الحبس 6 اشهر غرامة 5 الاف جنيه

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