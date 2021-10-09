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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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النيابة الإدارية تكشف آخر مستجدات تحقيقات العثور على لقاحات كورونا فى ترعة بالمنيا|فيديو

المستشار محمد سمير،
المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية

قال المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، إن واقعة العثور على  مجموعة من الأكياس تحوي آلاف الجرعات غير المستخدمة من لقاح كورونا على شط "ترعة" بإحدى قرى محافظة المنيا، تم رصدها أمس الأول وجرى فتح تحقيق فوري من خلال لجنة مشكلة من النيابة الإدارية.

وأضاف محمد سمير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، في برنامج حديث القاهرة، المذاع عبر قناة القاهرة والناس، أن التحقيقات الأولية لم تسفر عن أي معلومات جديدة وجار العمل على قدم وساق فيما يخص تحقيقات النيابة الإدارية في هذا الشأن.

وتابع محمد سمير، أن المعلومات الأولية تؤكد أنه نتيجة للفيديو المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي وجود عبوات على "شط ترعة".

وأكمل المتحدث باسم النيابة الإدارية، أنه بالمعاينة والفحص تبين أنها عبوات خاصة بلقاح كورونا "اللقاح الصيني"، وتبين أنها 33 كرتونة بإجمالي 26.824 ألف جرعة ، لافتا إلى أن التحقيقات مستمرة لكشف ملابسات الواقعة وتتبع القائمين بها.

النيابة الإدارية محمد سمير لقاحات كورونا محافظة المنيا اللقاح الصيني

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