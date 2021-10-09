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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب: استراتيجية النيابة العامة للتحول الرقمي نقلة تاريخية وخطوة إلى الأمام

إستراتيجية النيابة
إستراتيجية النيابة العامة للتحول الرقمي

قال النائب صابر عبد الحكيم، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان إن إعلان النائب العام إطلاق إستراتيجية النيابة العامة للتحول الرقمي تعتبر بمثابة نقلة تاريخية وحضارية فى التحول الرقمى لكى تواكب التقدم العلمى والعالمى وخطوة إلى الأمام.

وأشار عبد الحكيم فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هذا أسلوب سياسة القيادة السياسية ممثلة فى الرئيس السيسى للتقدم بمصر نحو مصر الجديدة فى كل المجالات.

وأوضح عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان ان تحول وزارة العدل ممثلة فى النيابة العامة أهم خطوة لما لها من كيان فى العدالة وغيرهم من القضاء والشهر العقارى ، مشيرا إلى أن العمل فى هذه الجهات كان بالطريقة التقليدية التى تعطل القضايا وتأخذ وقت طويل ، بعكس التحول الرقمى الذى يسهل إجراءات التقاضى ويحقق العدالة الناجزة.

وكان النائب العام اليوم السبت، أعلن إطلاق إستراتيجية النيابة العامة للتحول الرقْميّ، والتي جاءت خطوةً تاريخية علميّةً وعمليّةً هي الأولى في تاريخ النيابة العامة، إذ تهدف منها إلى تيسير الإجراءات على المواطنين، وتحسين تقديم الخدمات إليهم، وتحقيق العدالة الناجزة، والارتقاء بأداء «النيابة العامة»، ودعم اتخاذ القرار بها، وتعزيز الثقة فيها، وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية، ومكافحة الفساد، وتعزيز التكامل مع مؤسسات الدولة، كلُّ ذلك باستخدام تقنيات التحول الرقمي في إطار رؤية مصر 2030. 

ووجه النائب العام باتباع أسلوب علميّ في وضع الإستراتيجية؛ إذ اختُير فريقٌ مؤهَّل من أعضاء النيابة العامة على أساس علميٍّ، اضطلع -بالاشتراك مع الخبير الرقمي لمكتب النائب العام- ببحث أفضل الممارسات الوطنية والدولية في هذا المجال، واستمع إلى خبراء وطنيين متخصصين في التخطيط الإستراتيجي على رأسهم خبراء «بأكاديمة ناصر العسكرية العليا»، وخبراء وطنيين ودوليين في التحول الرقمي، منهم خبير بالأمم المتحدة، ومستشار مدير النيابة العامة بالدنمارك؛ للاستفادة من خبرتهم ورؤيتهم، فضلًا عن تعقب آراء وحاجات المواطنين بالحسابات الرسمية «للنيابة العامة» بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، والاستماع لآراء كافة أعضاء النيابة العامة خلال استبانة عامة أطلقت لاستطلاع آرائهم ومقترحاتهم في التحول الرقمي، وجلسات عقدت لمناقشتهم استُهلت بجلسة للاستماع إلى «السيد المستشار النائب العام».

النائب العام استراتيجية النيابة العامة للتحول الرقمي التحول الرقمي الرئيس السيسي وزارة العدل

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