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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عقب اتهامهم بالسرقة.. روسيا تعلن طرد موظفين بالسفارة الأمريكية

الخارجية الروسية
الخارجية الروسية

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، مغادرة موظفي السفارة الأمريكية في موسكو، المشتبه بهم في جريمة سرقة، للأراضي الروسية.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا: "أجرت وكالات إنفاذ القانون الخاصة بنا تحقيق حول هذا الأمر، وعثروا على هذه اللقطات مع مراعاة أن المتهمين هم موظفي السفارة الأمريكية في موسكو ولديهم حصانة وتم إرسال مذكرة عبر وزارة الخارجية الروسية إلى السفارة الأمريكية".

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وأضافت زاخاروفا أن الجانب الأمريكي طُلب منه إما رفع الحصانة عن الموظفين، أو مغادرتهم روسيا على الفور، مضيفة "على حد ما فهمت، فقد اتخذوا الخيار الثاني".

وأشارت زاخاروفا إلى أن حقيبة الظهر، التي سرقها موظفو السفارة الأمريكية من مواطن روسي لم تسترد حتى الآن.

وكان مكتب الإعلام والعلاقات العامة في وزارة الخارجية، أعلن في وقت سابق، أن السلطات الروسية، حصلت على شريط فيديو يوثق لحظة دخول المشتبه بهم مقر السفارة الأمريكية في موسكو وبحوزتهم الحقيبة التي سرقوها من مواطن روسي.

السفارة الأمريكية السلطات الروسية الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا الجانب الأمريكي

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