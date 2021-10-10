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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

آبل تستأنف ضد فورتنايت لوقف تغيير نظام الدفع في متجر تطبيقاتها

آبل تستأنف ضد فورتنايت
آبل تستأنف ضد فورتنايت لوقف تغييرنظام الدفع في متجر اتطبيقات

قامت شركة آبل الأمريكية برفع دعوى استئناف لوقف تغيير نظام المدفوعات في متجر تطبيقات آبل، والذى تم الحكم به بعد مقاضاة شركة Epic Games المالكة للعبة فورتنايت لها، حيث تريد آبل الحصول على حكم جديد يمكنها من الحفاظ على الرسوم التي تقتطعها من متجر التطبيقات. 
   
وبحسب موقع Engadget فإن شركة آبل قالت في دعوى استئنافها إنها "اتخذت بالفعل خطوات محددة في الاتجاه الذي أشار إليه رأي المحكمة بما في ذلك الموافقة على إلغاء الحظر المفروض على الاتصالات المستهدفة خارج التطبيق".

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وتجادل شركة آبل على لسان مسؤولها تريستان كوزمينكا مدير مراجعة التطبيقات بأن "الشركة ترى أنه بدون قيود مدروسة لحماية المستهلكين والمطورين ومنصة iOS ، فإن هذا التغيير سيضر بالمستخدمين والمطورين ومنصة iOS بشكل عام."

وأشارت الشركة بأن السماح للمطورين بإضافة روابط داخل التطبيق إلى خيارات الدفع الخارجية سيكون بمثابة تحول كبير للشركة،  حيث أن فورتنايت انتزعت في الأصل من متجر التطبيقات عندما عرضت Epic للمشترين خصومات وعروضًا مجانية.

وفي وقت سابق قال الرئيس التنفيذي لشركة   Epic  إنه لن يسمح بعودة فورتنايت إلى متجر التطبيقات حتى يتم استنفاد جميع الطعون القضائية، والتي قد تستغرق 5 سنوات .

وكان رجل الأعمال الشهير إيلون ماسك قد هاجم شركة آبل بسبب رسوم متجر التطبيقات الخاص بها App Store منتقدا إياها بأنها تفرض ضريبة عالمية على مستخدمي الإنترنت، كما أيد شركة Epic Games المالكة للعبة فورتنايت والتي تخوض معركة قضائية هى الأكبر ضد آبل بسبب متجر التطبيقات. 
 

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