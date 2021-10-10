100 مخالط.. الكونغو تسجل أول إصابة ووفاة بفيروس إيبولا بالموجة 13

سجلت الكونغو الديمقراطية، اليوم الأحد، أول إصابة بفيروس إيبولا بعد إعلانها عن انتهاء الموجة 12 رسميا في البلاد.

وحسب وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس"، قالت وزارة الصحة في الكونعو الديمقراطية في بيان إن هذا الظهور الجديد لفيروس إيبولا حدث في المنطقة الصحية في بيني في شمال كيفو.

وأوضحت الوزارة:"تعود الحالة إلى طفل يبلغ ثلاث سنوات نُقل إلى المستشفى وتوفّي في 6 أكتوبر وأرسلت عينة مأخوذة من جثته لتحليلها إلى جوما عاصمة الإقليم وتبيّن أنه مصاب بفيروس إيبولا.

وأكّدت الوزارة أن الفرق تعمل جاهدة على الأرض، خصوصًا لـ"تحديد ومتابعة قرابة 100 مخالط حتى الآن وتطهير المرافق الصحية".

وتابعت الوزارة:"بفضل الخبرة المكتسبة من إدارة الموجات السابقة لفيروس إيبولا، نحن واثقون بأنّ فرق الإستجابة. ستكون قادرة على السيطرة على هذا التفشّي في أقرب وقت ممكن".

وفي مايو الماضي، أعلنت جمهورية الكونغو الديمقراطية نهاية الموجة الثانية عشرة لإيبولا عندما سُجّلت 12 حالة مع ست وفيات وتلقيح مئات الأشخاص.