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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

5 خطوات يجب على الأمهات اتباعها لتهيئة الطفل في أول أيام الدراسة.. تعرف عليها

تعامل الأمهات مع
تعامل الأمهات مع الأطفال

قال الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية، في تصريح خاص لموقع صدى البلد، إن العديد من الأطفال لا يفضلون الذهاب إلى المدرسة أول يوم، كما يقومون بالبكاء لفترات طويلة امتناعا عن الذهاب.

 

وأكد وليد هندي، أن البنات يرفضن الذهاب بشكل خاص عن الأولاد، وأن الأولاد يرفضون الذهاب بشكل صريح أو رفض ارتداء الزي المدرسي، وغالبا ما يرفض الأطفال الذهاب إلى المدرسة في سن صغير، وذلك خوفا من ترك المنزل والابتعاد عن الأم بشكل مباشر.

 

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- لذلك يجب أن تحرص الأمهات على تهيئة الطفل لأول يوم في المدرسة، والتحدث بشكل مطول عن المدرسة والأصدقاء والألعاب الترفيهية.

- كما يجب على الأمهات عدم التصرف بعاطفية أو البكاء أمام الطفل، كما لا يفضل مرافقة الطفل إلى صفة، والتحدث مع المعلمة امامه للتحدث معه برفق.

- ولا يجب على الأمهات ان تظهر الاكتئاب والحزن أمام الطفل ، ويمكن التحدث مع الطفل على أنك سوف تذهبين للعمل وهو للمدرسة وسوف تلتقون بعد الظهر، والتحدث معه بشكل فكاهي على انها لعبة. 

- لا تتحدثي عن مخاوفكِ من المدرسة أمامه؛ حتى لا يتبناها في سلوكياته وتوقعاته، تجنبي انتقاد التعليم أمامه أو قول آراء سياسية أو دينية لأنه ببساطة قد ينقلها لمدرسته.

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