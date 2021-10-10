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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

سفير مصر بـ سول:هيواندي روتام تتطلع للمشاركة بمراحل العمل القادمة للعاصمة الإدارية..صور

سفير مصر بكوريا الجنوبية
سفير مصر بكوريا الجنوبية ورئيس هيونداي روتام

استقبل د. حازم فهمي، سفير جمهورية مصر العربية لدى كوريا الجنوبية، الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة شركات هيونداي روتام ”يونج بي لي“ ومجموعةً من قيادات الشركة على حفل عشاء بدار سكن السفارة المصرية، وذلك في إطار متابعة نتائج زيارته لمصر في شهر إبريل الماضي بشأن توطين صناعة عربات المترو ونظم الإشارات والاتصالات ومعدات التحكم والقيادة في مصر.
 

وصرّح السفير حازم فهمي بأن يونج بي لي أعرب عن امتنانه للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء زيارته للقاهرة، وهو الأمر الذي كان له أكبر الأثر في النتائج الإيجابية التي أسفرت عنها الزيارة.

 

وأوضح أن مجموعة "هيواندي روتام" تتطلع إلى المشاركة في أعمال المراحل القادمة للعاصمة الإدارية من خلال توريد وتوطين صناعة عربات المترو التي تعمل بتكنولوجيا صديقة للبيئة.
 

وأشاد الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة شركات "هيونداي روتام" بما لمسه خلال الزيارة من تقدم ملحوظ في كافة المجالات الاقتصادية، مُعرباً عن تطلعه إلى قيام المجموعة بتكثيف التعاون مع الجانب المصري خلال الفترة المقبلة.

سفير مصر بكوريا الجنوبية ورئيس هيونداي روتام
سفير مصر بكوريا الجنوبية ورئيس هيونداي روتام
سفير مصر بكوريا الجنوبية ورئيس هيونداي روتام
سفير مصر بكوريا الجنوبية ورئيس هيونداي روتام
مصر السيسي تكنولوجيا الرئيس عبد الفتاح السيسي السفارة المصرية هيونداي كوريا الجنوبية عبد الفتاح السيسي سفير مصر لرئيس عبد الفتاح السيسي حازم فهمي سفير جمهورية مصر يونج بي لي

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