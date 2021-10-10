الجامعات التكنولوجية تبدأ العام الدراسي الجديد.. رفع أعلام مصر ومحاضرات تعريفية بالتخصصات المتواجدة.. التأكيد على مشاركة الطلاب في الأنشطة وتطعيم جميع منتسبي الجامعة

رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية:

المشاركة الفعالة في الأنشطة الطلابية ضرورة

الجامعة حريصة على توفير جميع الخدمات اللوجستية لراحة الطلاب

عميد تكنولوجيا الصناعة والطاقة بـ جامعة القاهرة الجديدة:

الدراسة طبقًا للنظام التقليدي

انطلق العام الدراسي الجامعي الجديد داخل الجامعات التكنولوجية والتى استعدت على كافة المستويات حتى يكون عاما دراسيا ناجحا. وتستمر الدراسة بالفصل الدراسي الأول لمدة 14 أسبوعًا لتنتهي في 13 يناير 2022.

شهد الدكتور هشام عبد الخالق رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، تحية العلم المصرى،وذلك مع انطلاق اليوم الأول للعام الجامعى ٢٠٢٢/٢٠٢١، وبحضور الدكتور محمود سالم عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، الدكتور السيد العجوز وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، مجموعة من أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإدارى والطلاب.

فى البداية قدم الدكتور هشام عبد الخالق التهنئة لجميع منسوبى الجامعة، والطلاب القدامي، ورحب بالطلاب الجدد، متمنياً لهم عاماً موفقاً وناجحاً، حافلاً بالتوفيق والإنجاز، ومتطلعاً لعمل منظومة تعليمية متكاملة تساهم في إطلاق طاقات الإبداع والتميز لدى الطلاب.

وحث الطلاب على التحلي بروح التواصل والتعاون والاحترام المتبادل،وتحمل المسئولية، وكذلك العلم والعمل والأخلاق الحميدة وأكد ضرورة المشاركة الفعالة للطلاب فى الأنشطة الطلابية حيث تسعى الجامعة لبناء الشخصية المتكاملة للطلاب، وفتح المسارات الإبداعية أمامهم في المجالات المختلفة.

وأكد أن إدارة الجامعة حريصة علي توفير كافة الخدمات اللوجستية لتحقيق الدعم والراحة للطلاب، وتخريج كوادر تكنولوجية متميزة وتشجيعهم على العالمية والمنافسة من خلال بيئة تعليمية مبتكرة ومرنة وإعدادهم لوظائف المستقبل،مطالباً الجميع بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

والجدير بالذكر أن المحاضرات التعريفية بالبرامج التكنولوجية الموجودة بالكلية للطلاب الجدد بدأت اليوم وتستمر حتى يوم الأربعاء القادم.

وفى سياق متصل قامت جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية باستقبال طلابها لبداية عام دراسي جامعي جديد، وذلك تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور نائب الوزير لشئون الجامعات والقائم بعمل رئيس الجامعة .

واستعدت الجامعة لبداية العام الدراسي من خلال تجهيز جميع القاعات الدراسية وزيادة عددها حيث تحتوى الجامعة على 37 قاعة دراسية مجهزة بأجهزة عرض حديثة، كما تم استكمال معامل الطاقة الجديدة والمتجددة وورشة الصيانة ومعامل الحاسب الآلي ومعامل الميكاترونكس، إضافة إلى الانتهاء من إعداد الجداول الدراسية ونشرها على الموقع الإلكتروني للجامعة.

قال الدكتور طارق عبد الملاك عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بـ جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، إن الجامعات التكنولوجية حديثة العهد ولم يمر على إنشائها أكثر من عامين، حيث صدر قانون سنة 2019 بإنشاء الجامعات التكنولوجية؛ تلبية لاحتياجات الأسواق المصرية من الموارد البشرية اللازمة والتخصصات الجديدة المتطلبة لسوق العمل وإمداده بالفنيين المدربين والمؤهلين، ورفع مستوى خريجى التعليم الفني.

وأوضح الدكتور “عبد الملاك”، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن الدراسة بالعام الدراسي الجامعي الجديد 2021، طبقًا للنظام التقليدي( ما قبل أزمة كورونا) حيث ستكون الدراسة وجها لوجه بين أعضاء هيئة التدريس، مع الحرص على تطبيق الإجراءات والتدابير اللازمة التي تضمن سلامة الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس.

وأضاف أن الجامعة تتعاون مع وزارة الصحة لتطعيم جميع أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين بالجامعة ضد فيروس كورونا، كما تم فتح العيادة الطبية بالجامعة فضلاً عن حث الطلاب من خلال موقع الجامعة الإلكتروني على ضرورة تطعيمهم قبل دخول الحرم الجامعي، وذلك من خلال مراكز الشباب والقوافل المتنقلة التي أعلنت عنها وزارة الصحة.

واستطرد أن عملية التطعيم تأتى فى اطار الخطة الشاملة للدولة بحماية كافة مواطنيها، وتقليل فرص الإصابة بعدوي COVID-19، ووفقاً لإستراتيجية وزارة التعليم العالى والبحث العلمى بضرورة تطعيم جميع منسوبي الجامعات المصرية وطلابها.



وقامت الجامعة بتوقيع عدة بروتوكولات تعاون منها بروتوكول بين الجامعة واتحاد الصناعات المصرية، وذلك للاشتراك مع الجامعة في وضع المعايير المهنية الوطنية National Occupational Standards (NOS) لكل من الوظائف المدرجة بالبرامج الجديدة وتوفير زيارات ميدانية وفرص تدريب للطلاب في المواقع الصناعية المختلفة، كما تم الاتفاق على المساهمة مع الجامعة في تأسيس مركز للامتحانات من خلال تكوين لجان الامتحانات في التخصصات المهنية المختلفة؛ لإجراء الامتحانات التأهيلية للمستويات المهنية ومنح شهادات الجدارات للمؤهلات المهنية في التخصصات التكنولوجية المختلفة.

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