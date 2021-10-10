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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مش سر عسكري.. أحمد موسى ينفعل بسبب «سقوط ميكروباص كوبري الساحل»

احمد موسى
احمد موسى

طالب الإعلامي أحمد موسى، بإصدار بيان حول حادثة سقوط ميكروباص من أعلى كوبري الساحل في نهر النيل، وغير معلوم حتى الآن عدد من كانوا يستقلونه، ومصيرهم حتى اللحظة.

وانفعل أحمد موسى خلال تقديم برنامج “على مسئوليتي” المذاع عبر قناة صدى البلد، مستنكرًا عدم وجود أي معلومات عن ذلك الميكروباص، مضيفًا: “أكيد فيه معلومات عند الناس؛ ده مش سر عسكري لازم نطلع نقول للناس بيان، حد يقول معلومة مفيش حد بيتكلم”.

وأضاف أحمد موسى: “حادثة زي كدة نفضل ساكتين؛ لازم نوضح للناس منسيبش كل واحد يقول رقم ويقول حكاية؛ حد يطلع يقول كلمتين ليهم مصداقية؛ يبقى فيه مصدر بيقول إيه الحكاية حق المعرفة واجب”.

وكشف هاني النحاس مراسل قناة صدى البلد، تفاصيل سقوط ميكروباص في النيل من أعلي الكوبري.

وقال النحاس خلال مداخلة هاتفية بالإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "علي مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد": "شهود العيان أكدوا حدوث أكثر من حادثة في موقع سقوط الميكروباص بسبب المنحني الخطر.

وأوضح أن رجال الضفادع يقومون بجهد لكن لم يتم العثور علي الميكروباص حتي الآن، مشيرا إلى عدم وجود أي معلومات حتى  الآن بشأن ضحايا الميكروباص.

وأردف: "اختلال عجلة القيادة من سائق الميكروباص تسببت في سقوطه في النيل".

وأضاف:" شاهد عيان أكد أن موقع سقوط الحادث شهد حوادث أخرى، مشيرا إلى أن سائق الميكروباص تجاوز السرعة القانونية ما أدى لسقوطه في النيل.

الإعلامي أحمد موسى برنامج على مسئوليتي أحمد موسى تجاوز السرعة سقوط ميكروباص

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