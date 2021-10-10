أكثر 5 سيارات مبيعًا من عائلة الـSUV في مصر.. صور

استطاعت السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات والتي تنتمي إلى فئة الـ SUV، أن تحقق شعبية كبيرة داخل السوق المصرية للسيارات.



وكشفت تقارير مجلس معلومات سوق السيارات المصري "أميك"، عن ابرز الطرازات التي تصدرت مبيعات السيارات من تلك الفئة، خلال الفترة من يناير وحتى أغسطس 2021، والتي سنستعرض مواصفاتها الفنية وقائمة أسعارها، بالاضافة لعدد السيارات المباعة، خلال السطور التالية.

1- كيا سبورتاج موديل 2021

قدرت مبيعات السيارة بنسبة بلغت 8445 سيارة، أما عن المواصفات الفنية فزودت كيا سبورتاج موديل 2021 بمحرك بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 140 حصانا، وعزم أقصى للدوران 168 نيوتن/ متر، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات.

ومن خلال هذه القدرات الفنية تتسارع السيارة من نقطة الثبات 0 حتى تصل لسرعة 100 كم/ساعة، خلال فترة زمنية مدتها 11.1 ثانية، و يبلغ متوسط استهلاكها من الوقود نحو 6.8 لتر/100 كم.

وتبدأ أسعار السيارة كيا سبورتاج موديل 2021 داخل السوق المصري من 399.900 جنيه وحتى 529.900 جنيه.

2 – هيونداي توسان موديل 2021

بلغت مبيعات السيارة هيونداي توسان موديل 2021 داخل السوق المصري نحو 6570 نسخة، ودعمت السيارة بمحرك 1600 سي سي تيربو مكون من 4 اسطوانات، يستطيع أن يولد قوة 180 حصانا، وعزم اقصى للدوران يقدر بـ 265 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي من 4 سرعات، مع القدرة على الانطلاق من 0 لـ 100 كم خلال 9 ثوان.

وتبدأ أسعار السيارة هيونداي توسان موديل 2021 داخل السوق المصري من 450 ألف جنيه وحتى 605 الف جنيه.

3 – شيري تيجو 7 موديل 2021

جاءت السيارة شيري تيجو 7 موديل 2021 في المركز الثالث بنسبة مبيعات وصلت إلى 3338 سيارة، وعن المواصفات فهي تستمد قوتها من محرك 4 سليندر، سعة 1500 سي سي تيربو، قادر على انتاج 145 حصانا، وعزم اقصى للدوران 210 نيوتن/متر، مع ناقل حركة مكون من 6 سرعات أوتوماتيكي الأداء، وقدرت القياسات الهيكلية لهذه النسخة بنسبة طول بلغت 4505 مم، وبعرض يقدر بـ 1837 مم، و 1670 مم للارتفاع.

ويبلغ سعر السيارة شيري تيجو 7 موديل 2021 بقيمة تبدأ من 282 الف إلى 306 الف جنيه.

4 – شيفروليه كابتيفا موديل 2021

قدرت مبيعات السيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2021 بعدد 2342 سيارة، وتعتد هذه النسخة على محرك 1500 سي سي تيربو 4 سليندر، قادر على انتاج قوة 148 حصانا، وعزم اقصى للدوران 255 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة CVT أوتوماتيكي الاداء، بالاضافة إلى فرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني للمكابح EBD، وخاصية ESC للثبات الالكتروني.

ويتراوح سعر السيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2021 داخل السوق المصري بين 345 الف و 410 الف جنيه.

5 – بيجو 3008 موديل 2021

بلغت مبيعات بيجو 3008 موديل 2021 بعدد 2280 نسخة، وعن المواصفات الفنية للسيارة فهي تتسارع من وضع السكون 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال فترة زمنية مدتها 8.9 ثانية، حيث تستمد قوتها من محرك 4 سليندر، سعة 1600 سي سي، بقوة قدرها 165 حصانا، وعزم اقصى للدوران يقدر بـ 240 نيوتن/متر، وتنتقل السرعة إلى منظومة الجر الامامي بواسطة ناقل حركة اوتوماتيكي من 6 سرعات.

وتبدأ أسعار السيارة بيجو 3008 موديل 2021 داخل السوق المصري من 509.990 جنيه حتى 689.900 جنيه.