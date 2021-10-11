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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

النشرة الاقتصادية..استقرار أسعار العملات الأجنبية والعربية..توجيهات رئاسية بمد الغاز المصرى للبنان..الرقابة المالية توضح الحد الأقصى لوثيقة التأمين على المصريين بالخارج

النشرة الاقتصادية
النشرة الاقتصادية

يستعرض موقع صدى البلد الإخباري أبرز الأخبار الاقتصادية اليوم الأحد وتاتى فى مقدمتها.. استقرار أسعار العملات الأجنبية والآسيوية والعربية..وتوجيهات رئاسية بمد الغاز المصرى للبنان..ومياه شرب الإسكندرية تعلن افتتاح المدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي بالعامرية..الرقابة المالية تكشف الحد الأقصى لوثيقة تأمين الحوادث الشخصية على المصريين بالخارج.

فيما يلي أهم الأخبار:

أسعار العملات الأجنبية في بنك مصر بختام اليوم 10-10-2021

ننشر أسعار العملات الأجنبية والدولار مقابل الجنيه المصرى خلال ختام تعاملات اليوم الأحد 10 أكتوبر وفقا لآخر تحديث فى بنك مصر وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر خلال ختام تعاملات اليوم الأحد 15.64جنيه للشراء و 15.74 جنيه للبيع. 

الدينار الكويتى الأعلى .. أسعار العملات العربية فى بنك مصر بختام تعاملات اليوم

ينشر "صدى البلد" أسعار العملات العربية فى بنك مصر مقابل الجنيه المصرى بختام تعاملات اليوم الأحد 10 أكتوبر 2021 وفقا لآخر تحديث فى بنك مصر وسجلت العملات العربية ختام اليوم الأحد فى بنك مصر :بلغ سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى ختام اليوم الأحد أعلى العملات العربية سعرا 49.45جنيه للشراء و 52.18 جنيه للبيع.

بتوجيهات من الرئيس .. مد الغاز المصري إلى لبنان خلال الأيام المقبلة

أعلنت وزارة البترول عقب مباحثات مع الجانب اللبناني وأيضا الأردني والسوري، عن مساعدة لبنان الشقيق بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي من خلال مد الغاز الطبيعي المصري عبر خط الغاز العربي المار بالدول المذكورة.

مياه الإسكندرية" تكشف فوائد افتتاح المدرسة الثانوية الفنية بالعامرية

قال المهندس أحمد جابر، رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، إن افتتاح المدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي بمنطقة العامرية وبالتحديد في منطقه سيدي عبد القادر، يأتى ضمن خطة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي فى تأهيل وتخريج كوادر فنية مدربة فى مختلف التخصصات التى تؤهلهم لسوق العمل بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي.

بحد أقصى 100 ألف جنيه.. وثيقة تأمين الحوادث الشخصية على المصريين بالخارج.. تفاصيل

أعلنت الرقابة المالية عن بدء العمل بوثيقة تأمين الحوادث الشخصية على المصريين العاملين في الخارج اعتباراً من الأول من يناير 2022 ،وتعد وثيقة تأمين الحوادث الشخصية على المصريين العاملين في الخارج تغطية تأمينية مستحدثة-بقسط تأمين سنوي قدره 100 جنيه وتغطى خطري الوفاة بحادث ونقل الجثمان للمصريين العاملين في الخارج ويصل مبلغ التأمين إلى100 ألف جنيه ومن ناحية أخرى تغطى الوثيقة حالات الوفاة الطبيعية بتحمل تكاليف نقل الجثمان.

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