كيفية التفرقة بين الطفل الشقي ومن يعاني فرط الحركة .. فيديو

قالت الدكتورة أمال عبد المولي أخصائي تعديل السلوك بجامعة عين شمس ، إن هناك فرقا بين الطفل الشقي والطفل الذى يعاني من إفراط في الحركة ، لافتة إلي أن الطفل الشقي يمكن أن يهدئ عند النظر إليه أو التحدث معه أما الطفل الذى يعاني من فرط الحركة لا يمكنه السيطرة علي نفسه .

وأضافت أمال عبد المولي خلال لقائها في برنامج " التاسعة " المذاع علي القناة " الأولى المصرية " ، أن الطفل الذي يعاني من فرط الحركة يتحرك بشكل عشوائي وهمجي بالإضافة إلي أنه لا يكون لديه تركيز ويعاني من قلة النوم ويصاب بالملل الزائد عن المعدل الطبيعي لدي الأطفال .

وأوضحت أمال عبد المولي ، إن أولياء الأمور عندما يرون هذه التصرفات علي أبنائهم عليهم التوجه علي الفور إلي الطبيب لأنه كلما اكتشفت الحالة مبكرا كلما كان علاجها سهل واسرع ، مؤكدة أن الطفل الذى يعاني من فرط حركة لا يمكنه التعامل بشكل سلمي ويكون مصدر قلق للغير .