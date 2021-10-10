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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نشرة أخبار العالم: الأمير ويليام يدعو محمد صلاح لحدث عالمي.. إيران تعلن استخدام اليورانيوم المعدني.. تفاصيل الصراع في إقليم كشمير

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية مجموعة من أهم الأخبار على الساحة الإقليمية والدولية، نرصد أبرزها في التقرير التالي:

 

طالبان تكشف تفاصيل اجتماع الدوحة مع واشنطن
قالت حركة طالبان، اليوم الأحد، إن الحوار مع واشنطن على مدار اليومين الماضيين في العاصمة القطرية الدوحة سار بشكل جيد.

حملة انتقادات واسعة ضد فيسبوك واتهامات بتورطه في أحداث فوضى الكابيتول
تعرض موقع فيسبوك لانتقادات منذ زعم في برنامج 60 دقيقة على شبكة سي بي إس الأسبوع الجاري، أن المتظاهرين استخدموا الموقع لتنظيم احتلال مبنى الكابيتول في العاصمة واشنطن في 6 يناير.

حالتة حرجة.. رئيس دولة سابق يضرب عن الطعام داخل السجن
أفادت وكالة "تاس" الروسية بأن الرئيس الجورجي السابق، ميخائيل ساكاشفيلي، الذي يضرب عن الطعام، يحتاج إلى علاج في المستشفى لأن حالته تزداد سوءًا، نقلاً عن طبيبه الشخصي.

أزمة الطاقة في بريطانيا تقود عشرات الشركات إلى الافلاس
أفلست عشر شركات لفواتير الطاقة في المملكة المتحدة منذ أغسطس، حيث ارتفعت أسعار الغاز وسط توقعات بزيادة الطلب في أعقاب الطقس البارد غير المعتاد في الشتاء والربيع الماضيين، لكن الحكومة رفضت رفع سقف أسعار الأسر المعيشية.

عودة المفاوضات التجارية بين الصين والولايات المتحدة.. تفاصيل
عقدت الصين والولايات المتحدة يوم السبت اجتماعا افتراضيا بشأن العلاقات التجارية المشحونة بين البلدين، بعد انقطاع طويل في المفاوضات.

عاهل الأردن يتعهد بدعم لبنان
استقبل ملك الأردن عبد الله الثاني اليوم الأحد، رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي في عمان، وأكد أن بلاده ستساند لبنان وشعبه في أسوأ أزماته الاقتصادية على الإطلاق.

انهيار الجانب الشمالي من بركان كومبري فيجا في جزر لا بالما | فيديو
أفادت تقارير وسائل إعلام في وقت سابق، بأن كتل من الحمم المنصهرة كبيرة مثل المباني المكونة من ثلاثة طوابق انزلقت على سفح تل في جزيرة لا بالما الإسبانية، وسط هزات متعددة زلزلت المنطقة.

FBI يعتقل زوجين أمريكيين متهمين بمحاولة بيع بيانات سرية حول تقنيات الغواصات النووية
قام مكتب التحقيقات الفيدرالي بالاشتراك مع خدمة التحقيقات الجنائية البحرية (NCIS) باعتقال زوجين من أنابوليس بولاية ماريلاند ، متهمين بمحاولة بيع بيانات سرية حول تقنيات الغواصات النووية - خاصة أنظمة الدفع والمفاعل - إلى حكومة أجنبية.

الجزائر لم تعد مستعمرة.. تبون: عودة سفيرنا إلى فرنسا مشروطة بـ"الاحترام"
قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، إن عودة السفير الجزائري إلى العاصمة الفرنسية، باريس؛ مشروطة بأن يحترم الجانب الفرنسي، الجزائر، احتراما كاملا وتاما.


متلازمة هافانا.. الاستخبارات الأمريكية تتهم روسيا في اصابة دبلوماسييها بـ "مرض غامض"

تجاهل محققو وكالة المخابرات الأمريكية تحقيقًا تم الكشف عنه مؤخرًا من قبل وزارة الخارجية، أظهر أن كائنا بيولوجيا كان على الأرجح وراء ما يسمى بـ 'الهجمات الصوتية' على الدبلوماسيين الأمريكيين في كوبا، وفقا لتقرير نشرته بوليتيكو. 
 

أول تعليق من سوريا على محادثات إيران والسعودية
ورحب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد في تصريحات صحفية بالمحادثات بين إيران والسعودية مشدداً على أهمية التركيز على مواجهة العدو الرئيسي.

خطوة بالغة الخطورة.. إيران تعلن بدء استخدام اليورانيوم المعدني في مفاعل طهران
أعلنت وكالة الطاقة الذرية الإيرانية، اليوم الأحد، عن عزمها استخدام اليورانيوم المعدني في مفاعل طهران بديلاً عن اليورانيوم المخصب بنسبة 20%.

طالبان تطالب بريطانيا بدفع مليارات الدولارات كتعويضات عن حرب الـ 20 عاما|فيديو
تطالب حركة طالبان، المملكة المتحدة ودول أخرى بدفع مليارات الدولارات كتعويضات لـ أفغانستان عن الحرب التي استمرت 20 عامًا بعد أن سيطرت على البلاد.

اللاعب الوحيد.. الأمير ويليام يدعو محمد صلاح لحضور حفل جائزة عالمية
وجه الأمير ويليام دوق كامبريدج، دعوة إلى محمد صلاح نجم نادي ليفربول وقائد المنتخب المصري إلى جانب عدد من أهم المشاهير في العالم  لحضور حفل جائزة "إرثشوت" الذي يقام للمرة الأولى في 17 أكتوبر الجاري بالعاصمة البريطانية لندن.

رئيس وزراء الأردن يطالب أعضاء حكومته بتقديم استقالتهم.. تفاصيل
طلب رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، اليوم الأحد، من الوزراء تقديم استقالاتهم تمهيداً لإجراء تعديل حكومي.

الأردن.. ولي العهد يعلن شفاءه من فيروس كورونا
أعلن ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، اليوم الأحد، شفاءه من الإصابة بفيروس كورونا.

اشتعال الصراع في إقليم كشمير.. قتلى وجرحى واعتقال أكثر من 500 شخص

ووفقا لوكالة أسوشيتد برس الأمريكية، قال مسئولون هنديون، إن الشرطة أوقفت أكثر من 500 شخص في إقليم كشمير خلال الأيام الثلاثة الماضية لاستجوابهم، ومعظمهم من مدينة سري نكر.

سأصبح رئيسة فرنسا.. مارين لوبان تؤكد فوزها بالانتخابات الرئاسية.. فما السبب؟
ادعت رئيسة حزب "التجمع الوطني" الفرنسي مارين لوبان، تأكد مشاركتها في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، وأنها ستفوز بها، وفق ما ذكرت شبكة آر تي.

الأمير ويليام محمد صلاح ايران كشمير طالبان

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