عزة مصطفى عن ميكروباص الساحل: أتمنى يكون البلاغ كاذب

قالت الإعلامية عزة مصطفى، إن حالة من العموض تحيط بميكروباص كوبري الساحل، موضحة أن شهود العيان قالوا إن السيارة كانت قادمة من إمبابة إلى ميدان التحرير، مضيفة أنه لم يتم التوصل لأي شئ واضح بشأن الواقعة.



وأكدت عزة مصطفى، في برنامجها صالة التحرير، المذاع عبر شاشة صدى البلد، اليوم الاثنين، أنه رغم مرور ما يقرب من 24 ساعة على الحادثة لكن لم نرى الميكروباص ولم يتم التوصل له في نهر النيل، ولم يتم أيضا وصول بلاغات إلى الأجهزة الأمنية بتغيب أشخاص.



وأضافت عزة مصطفى: "اتنمى أن يكون الحادث غير حقيقي وأن يكون البلاغ كاذب"، مقدمة التحية للأجهزة الأمنية المصرية على سرعة التحرك في الأمر بشكل نقدره ونحترمه جميعا.



فيما تواصل قوات شرطة المسطحات المائية والإنقاذ النهري عمليات البحث عن ميكروباص تردد أنه سقط بنهر النيل من أعلى كوبري الساحل لليوم الثاني على التوالي بعد مرور قرابة 18 ساعة دون العثور على أي أثر للميكروباص او جثامين لضحايا.

ويتم إجراء عمليات تمشيط للمسطح المائي تحسبا لطفو أي حطام أو جثة على سطح المياه بينما تتولى الكراكات العملاقة عملية "النبش" في قاع النيل خاصة كون المياه في تلك المنطقة "ضحلة" وبها كميات كبيرة من الطمي.

غموض حول الواقعة

ومازال الغموض يكتنف الواقعة ولم يتبين سقوط سيارة أساسا من عدمه خاصة بعد مرور كل تلك الساعات دون العثور على اي دلائل تؤكد الحادث إضافة إلى عدم تلقي بلاغات تغيب لمواطنين من ذويهم.