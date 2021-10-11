غرفة التطوير العقاري تكشف سبب اجتماعهم مع رئيس الوزراء اليوم.. فيديو

قال طارق شكري رئيس غرفة التطوير العقاري، إن اجتماع اليوم مع رئيس الوزراء من أجل ضبط القطاع العقاري تم فيه تبادل لوجهات النظر من أجل الاطمئنان على مشتري الوحدة السكنية والتأمين عليها.

وأضاف طارق شكري خلال مداخلة هاتفية في برنامج " كلمة أخيرة " المذاع علي قناه " اون اى " ، أن كل مشروع سيقوم به أى مطور سيقوم بفتح حساب بنكي خاص به بدون دمجه مع أى مشروع آخر، مؤكدا أن رئيس الوزراء أكد اليوم أيضا على وضع آليات تمكن الدولة من التعامل مع المطور.

قال طارق إسماعيل مدير المبيعات والتسويق بـ الشركة المصرية لـ التطوير العقاري، إن الشركة تعمل فى مجال العقارات منذ الثمانينات.

وأضاف طارق إسماعيل،أن الشركة مساهمة مصرية، تعمل حاليا فى 7 مشاريع، منها مدينة مرسى علم.

وتابع مدير المبيعات والتسويق بالشركة المصرية، أن الشركة أنشأت أكبر فنادق مرسى علم.

وأكد مدير المبيعات والتسويق بالشركة المصرية أنه بمجرد دفع 10% من قيمة التعاقد يحصل المتعاقد على مفتاح الوحدة.

وأضاف مدير مبيعات الشركة المصرية، تقوم ببيع الوحدات، لعملائها، وتقوم بتأجيرها اذا رغب صاحبها فى ذلك.