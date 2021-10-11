عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

غرفة التطوير العقاري تكشف سبب اجتماعهم مع رئيس الوزراء اليوم.. فيديو

تطوير عقاري
تطوير عقاري

قال طارق شكري رئيس غرفة التطوير العقاري، إن اجتماع اليوم مع رئيس الوزراء من أجل ضبط القطاع العقاري تم فيه تبادل لوجهات النظر من أجل الاطمئنان على مشتري الوحدة السكنية والتأمين عليها.

 

وأضاف طارق شكري  خلال مداخلة هاتفية في برنامج " كلمة أخيرة " المذاع علي قناه " اون اى " ، أن كل مشروع سيقوم به أى مطور سيقوم بفتح حساب بنكي خاص به بدون دمجه مع أى مشروع آخر، مؤكدا أن رئيس الوزراء أكد اليوم أيضا على وضع آليات تمكن الدولة من التعامل مع المطور.


المصرية لـ التطوير العقاري: ادفع 10% واستلم شقتك فورى فى مرسى علم

 

قال طارق إسماعيل مدير المبيعات والتسويق بـ الشركة المصرية لـ التطوير العقاري، إن الشركة تعمل فى مجال العقارات منذ الثمانينات.

 

وأضاف طارق إسماعيل،أن الشركة مساهمة مصرية، تعمل حاليا فى 7 مشاريع، منها مدينة مرسى علم.

وتابع مدير المبيعات والتسويق بالشركة المصرية، أن الشركة أنشأت أكبر فنادق مرسى علم.

وأكد مدير المبيعات والتسويق بالشركة المصرية أنه بمجرد دفع 10% من قيمة التعاقد يحصل المتعاقد على مفتاح الوحدة.

وأضاف مدير مبيعات الشركة المصرية، تقوم ببيع الوحدات، لعملائها، وتقوم بتأجيرها اذا رغب صاحبها فى ذلك.  

القطاع العقاري رئيس الوزراء التطوير العقارى مدينة مرسى علم الوحدة غرفة التطوير العقاري

ترشيحاتنا

وزير التعليم: سنمنع الأهالي من دخول المدارس.. فيديو

بأمر رئاسي.. الجزائر تتخذ إجراء بخصوص سفيرها في المغرب

أول تعليق من الإمارات على تشكيل الحكومة في تونس

بعثة الزمالك تغادر القاهرة متجهة إلى كينيا استعدادًا لمواجهة توسكر

عمرو أديب بعد فوز المنتخب: موضوع شريف وأفشة مات.. فيديو

رابط نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب الشهادات الفنية 2021

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لغز ميكروباص كوبري الساحل.. انتشال جزء السور المنهار من مياه النيل

شاهد.. كهربا يدعم جنش بعد بكائه على الهواء

منتخب مصر يسجل الثالث بقدم رمضان صبحي فى شباك ليبيا

غدا.. قطع المياه عن مدينتين في المنوفية 8 ساعات

انفعل على عصام الحضري .. محمد الشناوي يخرج مصابا فى لقاء ليبيا

أحمد ناجي : ما فعله الحضري مع رباعي المنتخب لا يجوز

قرار جمهورى بتعيين معاونين للنيابة العامة من دفعتى 2017 و 2018

صدام عنيف.. صحيفة جنوب إفريقية تلمح لرحيل بيتسو موسيمانى عن الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حقق مستر أولمبيا للمرة الثانية .. كيف يحافظ بيج رامي على لقبه في الأعوام القادمة؟

مهرجان رياضي لـ المحاربين القدماء في الذكرى 48 لانتصارات أكتوبر.. صور

شاهد.. رسائل أبناء عمرو دياب له في عيد ميلاده

تجهيزات الدورة الخامسة لمهرجان الجونة.. صور

فيديو

اختارت الفضيحة.. نقيب الممثلين يتدخل في أزمة رحمة حسن وهاني أسامة

فيديوجراف.. اختفاء السيارة والضحايا.. استمرار لغز ميكروباص كوبري الساحل

سر الخزان 702 .. حريق الزهراني لغز جديد في لبنان .. فيديو

خالد الصاوي الأحدث.. نجوم أقعدهم المرض على كراسي متحركة.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

د. ضحى بركات تكتب: عام دراسى سعيد

د.هادي التونسي يكتب: تأملات في حفلة صاخبة

رمضان البيه يكتب: العقائد في الإسلام «6»

فيروز نبيل تكتب: مفيش مستحيل

د.إيمان غنيم تكتب: تجربتي وعُرس النقابة الانتخابي

د. نجلاء شمس تكتب: الصراع الثنائي بين النوع الإنساني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد قنديل

لغز «900900»

د.احمد فخرى

الضغوط البيئية والمناعة العصبية النفسية

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: المعضلة الفرنسية

ريهام مازن

ماذا حدث في إسرائيل يوم كيبور؟

د.على ثابت

خسائرنا من أمريكا إلى الهند

د.مجدي بدران

الأمراض التنفسية الوراثية نتيجة زواج الأقارب

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة النجاح.. وحكاية «مرموش» مع «صلاح»

د. محمد مبروك

التطعيم ضد كورونا وحق المجتمع

اﻟﻤﺰﻳﺪ