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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن: محمد رمضان يحيي افتتاح مهرجان الجونة وإلغاء حفل محمود العسيلي

صدى البلد

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية، من بينها عن محمد رمضان ،و القصة الكاملة لأزمة رحمة حسن والمنتج هاني أسامة، وفى السطور التالية نستعرض أبرزها:

 

محمد رمضان يشارك في افتتاح مهرجان الجونة بأغنية جديدة

يستعد الفنان محمد رمضان لتقديم أغنية خلال حفل افتتاح مهرجان الجونة في دورته الخامسة التي ستنطلق يوم 14 أكتوبر وتنتهي 22 من نفس الشهر.

بعد غياب 8 سنوات.. هاني رمزي يعود للدراما بـ«القاتل الذي أحبني»

يعود الفنان هاني رمزي بعد غياب ثماني سنوات إلى الدراما مرة أخرى، وتعاقد مؤخرا على مسلسل يحمل اسم "القاتل الذي أحبني".

والد ريهام عبد الغفور معلقًا على ظهورها بشورت: الدين قال إيه؟

رد الفنان أشرف عبد الغفور، والد الفنانة ريهام عبد الغفور على ظهور ابنته بشورت خلال تواجدها على أحد الشؤاطئ.

40 ألف جنيه ونقيب المهن التمثيلية يتدخل.. القصة الكاملة لأزمة رحمة حسن والمنتج هاني أسامة

تصدرت الفنانة رحمة حسن تريند مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن اتهمت المنتج هاني أسامة بأنه أخذ منها مبلغا ماليا ولم يعده لها وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

إلغاء حفل محمود العسيلي على مسرح الزمالك| تفاصيل

أعلن مسرح الزمالك إلغاء حفل المطرب محمود العسيلي وذلك من خلال صفحتهم على فيسبوك وبرروا هذا بظروف خارجة عن إرادتهم.

محمد رمضان رحمة حسن قسم الفن هاني رمزي ريهام عبد الغفور محمود العسيلى

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