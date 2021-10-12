أخبار الفن: محمد رمضان يحيي افتتاح مهرجان الجونة وإلغاء حفل محمود العسيلي

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية، من بينها عن محمد رمضان ،و القصة الكاملة لأزمة رحمة حسن والمنتج هاني أسامة، وفى السطور التالية نستعرض أبرزها:

يستعد الفنان محمد رمضان لتقديم أغنية خلال حفل افتتاح مهرجان الجونة في دورته الخامسة التي ستنطلق يوم 14 أكتوبر وتنتهي 22 من نفس الشهر.

يعود الفنان هاني رمزي بعد غياب ثماني سنوات إلى الدراما مرة أخرى، وتعاقد مؤخرا على مسلسل يحمل اسم "القاتل الذي أحبني".

رد الفنان أشرف عبد الغفور، والد الفنانة ريهام عبد الغفور على ظهور ابنته بشورت خلال تواجدها على أحد الشؤاطئ.

تصدرت الفنانة رحمة حسن تريند مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن اتهمت المنتج هاني أسامة بأنه أخذ منها مبلغا ماليا ولم يعده لها وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

أعلن مسرح الزمالك إلغاء حفل المطرب محمود العسيلي وذلك من خلال صفحتهم على فيسبوك وبرروا هذا بظروف خارجة عن إرادتهم.