الزراعة: مد فترة سداد القرض لصغار مربي الماشية لـ 8 سنوات

قال الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، إن الدولة تولي اهتماما كبيرا بمراكز تجميع الألبان.



وتابع خلال حواره ببرنامج "المواجهة" والمذاع عبر قناة " اكسترا نيوز"،:" نقوم بتصنيع الآلات والمعدات اللازمة لتطوير أو إنشاء مراكز تجميع الألبان محليا، لافتا إلي أنه يتم تصنيع تلك الألات في المناطق التي يزيد فيها مراكز الثروة الحيوانية وتفتقر إلى وجود مراكز تجميع الألبان.

وأشار إلي أن الألات المستخدمة في مراكز تصنيع اللبان يتم صناعتها صناعة وطنية بجودة أعلى وفترة ضمان تمتد لـ10 و20 عاما بأسعار أقل .



وأكد أنه تم مد فترة سداد القرض لصغار مربى الماشية لـ 8 سنوات بدلا من 5 سنوات ، بجانب إدراج مراكز تجميع الألبان ضمن مشروعات الصغيرة والمتوسطة.

