لبنان.. آلاف الدولارات في مكب نفايات تثير الجدل |اعرف الحقيقة

أثار عثور عمال شركات نفايات خاصة في بيروت على كمية كبيرة من فئة الـ 100 دولار في مكبات للنفايات بمنطقة سن الفيل بمحافظة جبل لبنان جدلاً كبيراً على منصات التواصل الاجتماعي.

ووفقًا لـشبكة «سكاي نيوز» عربية قال رئيس بلدية سن الفيل نبيل كحالة إن الصور المتداولة حقيقية، لكنها ليست أوراقا نقدية إنما عبارة عن أوراق عادية طبعت عليها صورة لورقة نقدية من فئة المئة دولار، وأعيد نسخها آلاف المرات على شكل شريط صور.

وعن الواقعة التي وقعت صباح أمس الاثنين، أوضح نبيل كحالة: «كان صباحا غريبا، عند السابعة والنصف من يوم الاثنين استيقظت على رنين الهاتف ليخبرني أحدهم أن سن الفيل تغرق بآلاف الدولارات، فكانت صدمة لم تخل من الغرابة لاحقاً بعد أن أدركنا مدى جديتها".

وتابع رئيس بلدية سن الفيل: «لكن سرعان ما اكتشفنا إنها أوراق عادية طبعت عليها صورة لورقة المئة دولار أميركي، متوقعا أن تكون خاصة لإحدى المؤسسات التي تعنى على سبيل المثال بتصوير فيلم أم ما شابه ذلك حسب نوعية الأوراق المتلاصقة».

ولفت كحال إلى أن الحاوية كانت مركونة في منطقة خالية من المباني السكنية، وبالتالي لا وجود لكاميرات المراقبة، وتعرف المنطقة بمحلة ضهر الجمل وهي موازية تماما لمجرى نهر بيروت.

ونبه إلى أنه سرعان ما أبلغهم قوى الأمن الداخلي التي بدورها رفعت الموضوع إلى النيابة العامة لمتابعة التحقيق بالحدث الذي ضجت به وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وبناء على هذا الأمر، فقد استلمت القوى الأمنية الملف وباشرت تحقيقاتها لمعرفة مصدر هذه الأموال وكيف وصلت إلى الحاويات".

جدير بالذكر أن عمال الشركات الخاصة التقطوا الصور التي انتشرت بشكل لافت مع تعليقات ساخرة حيناً، وموجعة حيناً آخر للمشهد الذي استفاقت عليه العاصمة اللبنانية بيروت.