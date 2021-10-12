عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

لبنان.. آلاف الدولارات في مكب نفايات تثير الجدل |اعرف الحقيقة

آلاف الدولارات في
آلاف الدولارات في مكب نفايات تثير الجدل

أثار عثور عمال شركات نفايات خاصة في بيروت على كمية كبيرة من فئة الـ 100 دولار في مكبات للنفايات بمنطقة سن الفيل بمحافظة جبل لبنان جدلاً كبيراً على منصات التواصل الاجتماعي.

 

ووفقًا لـشبكة «سكاي نيوز» عربية قال رئيس بلدية سن الفيل نبيل كحالة إن الصور المتداولة حقيقية، لكنها ليست أوراقا نقدية إنما عبارة عن أوراق عادية طبعت عليها صورة لورقة نقدية من فئة المئة دولار، وأعيد نسخها آلاف المرات على شكل شريط صور.

 

وعن الواقعة التي وقعت صباح أمس الاثنين، أوضح نبيل كحالة: «كان صباحا غريبا، عند السابعة والنصف من يوم الاثنين استيقظت على رنين الهاتف ليخبرني أحدهم أن سن الفيل تغرق بآلاف الدولارات، فكانت صدمة لم تخل من الغرابة لاحقاً بعد أن أدركنا مدى جديتها".

 

وتابع رئيس بلدية سن الفيل: «لكن سرعان ما اكتشفنا إنها أوراق عادية طبعت عليها صورة لورقة المئة دولار أميركي، متوقعا أن تكون خاصة لإحدى المؤسسات التي تعنى على سبيل المثال بتصوير فيلم أم ما شابه ذلك حسب نوعية الأوراق المتلاصقة».

 

ولفت كحال إلى أن الحاوية كانت مركونة في منطقة خالية من المباني السكنية، وبالتالي لا وجود لكاميرات المراقبة، وتعرف المنطقة بمحلة ضهر الجمل وهي موازية تماما لمجرى نهر بيروت.

 

ونبه إلى أنه سرعان ما أبلغهم قوى الأمن الداخلي التي بدورها رفعت الموضوع إلى النيابة العامة لمتابعة التحقيق بالحدث الذي ضجت به وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وبناء على هذا الأمر، فقد استلمت القوى الأمنية الملف وباشرت تحقيقاتها لمعرفة مصدر هذه الأموال وكيف وصلت إلى الحاويات".

 

جدير بالذكر أن عمال الشركات الخاصة التقطوا الصور التي انتشرت بشكل لافت مع تعليقات ساخرة حيناً، وموجعة حيناً آخر للمشهد الذي استفاقت عليه العاصمة اللبنانية بيروت. 

يحدث في لبنان.. عون يجتمع بوزير التعليم لهذا السبب

لبنان يهنئ العراق بنجاح الانتخابات البرلمانية

 

عثور مكب نفايات آلاف الدولارات ورقة نقدية منصات التواصل الاجتماعى

ترشيحاتنا

وزير الأوقاف: التمكين للمرأة في عهد الرئيس السيسي أفعال لا أقوال

السيسي للدول الأوروبية: لا نحتاج من يقول لنا ما هي حقوق الإنسان لديكم

هل أنتم مستعدون ..الرئيس السيسي يوجه رسالة هامة لـ الدول الأوروبية

بعد إهانة مسئولي الزراعة.. عقوبة جرائم الفيسبوك تصل للحبس والغرامة

مهنأة قاضية بفوزها بجائزة ماكلين.. مكرم: المرأة المصرية تضرب أروع الأمثلة في النجاح والتفوق

فيديوجراف.. اختلفا فتخلص منها.. كشف لغز العثور على جثة فتاة بالإسكندرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البحوث الفلكية: زالزال بقوة 6.4 جنوب جزيرة كريت شعر به المصريون منذ قليل

الميكروباص الغارق.. استجواب عاملي وخفراء قاعات أفراح مطلة على النيل

ينذر بكارثة.. السيسي يحذر من التدهور في التنوع البيولوجي خلال السنوات الأخيرة

يضمن الكثير.. التضامن: تدشين وتنظيم قانون يحمي حقوق كبار السن

أبوها مات وأمها سافرت.. القصة الكاملة لمقتل طفلة على يد عمها وعمتها بالقليوبية

شوبير يكشف تفاصيل أزمة موسيماني مع الأهلى حول العقد الجديد

الإسكان: 90 % إعفاء من غرامات التأخير حال سداد المستحقات المتأخرة بالمدن الجديدة

دعاء الرعد والبرق والمطر .. كلمات رددها النبي وهجرها البعض

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل شاورما الفراخ.. وصفات متنوعة

محمد قماح يحتفل بنجاح أغنيته الجديدة سندريلا في ضيافة صدى البلد.. صور

معارك في حياة صوت الجبل.. لماذا قطع وديع الصافي علاقته بالشحرورة 40 عاما

علاقات وارتباط وشائعات في حياة الهضبة.. لماذا لم يتزوج عمرو دياب حب عمره؟

فيديو

فيديوجراف.. اختلفا فتخلص منها.. كشف لغز العثور على جثة فتاة بالإسكندرية

فيديو جراف.. الستات كلمة السر.. زوجة المدرب صداع في رأس الأهلي وموسيماني

مكانش عندها بهاق.. ماذا قالت سهير رمزي عن عدد زيجاتها وإجهاضها.. تفاصيل

اختارت الفضيحة.. نقيب الممثلين يتدخل في أزمة رحمة حسن وهاني أسامة

المزيد

ساحة رأي

د. ضحى بركات تكتب: عام دراسى سعيد

د.هادي التونسي يكتب: تأملات في حفلة صاخبة

رمضان البيه يكتب: العقائد في الإسلام «6»

فيروز نبيل تكتب: مفيش مستحيل

د.إيمان غنيم تكتب: تجربتي وعُرس النقابة الانتخابي

د. نجلاء شمس تكتب: الصراع الثنائي بين النوع الإنساني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد قنديل

لغز «900900»

د.احمد فخرى

الضغوط البيئية والمناعة العصبية النفسية

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: المعضلة الفرنسية

ريهام مازن

ماذا حدث في إسرائيل يوم كيبور؟

د.على ثابت

خسائرنا من أمريكا إلى الهند

د.مجدي بدران

الأمراض التنفسية الوراثية نتيجة زواج الأقارب

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة النجاح.. وحكاية «مرموش» مع «صلاح»

د. محمد مبروك

التطعيم ضد كورونا وحق المجتمع

اﻟﻤﺰﻳﺪ