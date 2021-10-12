الإمارات تعين روبوتوك للتحقيق في جرائم الأطفال.. يمتلك 360 تعبير ويتحدث بالمحلية

أول محقق آلي

أعلنت الإمارات العربية المتحدة عن إصدار بطاقة وظيفية للروبوت «روبوتوك» والذي يعد أول محقق آلي يتم اعتماده في جرائم الأطفال.

ويرصد لكم موقع «صدى البلد» خلال السطور التالية أبرز المعلومات عن محقق الأطفال الجديد في الإمارات «روبوتوك».

-عينته شرطة أم القوين في الإمارات العربية المتحدة.

- عمل الروبوت «روبوتوك» كفترة تجريبية لـ 3 سنوات.

- بدأ الروبوت عمله رسميا في 1 أكتوبر وفقاً لبطاقة أصدرها اللواء الشيخ راشد بن أحمد المعلا القائد العام لشرطة أم القيوين.

-أكدت القيادة العامة لشرطة أم القوين أن الروبوت حقق نتائج مبهرة في التحقيق في الجرائم الواقعة على الأطفال.

-يستطيع الروبوت «روبوتوك» التحدث باللغتين العربية والإنجليزية، إضافة إلى استخدامه اللهجة المحلية.

-يمكن لـ «روبوتوك» الكشف عن حالات الأطفال النفسية، ويمكنه تغيير تعابير وجهه 360 مرة، وهو ما يمكنه أن يؤدي إلى طمأنينتهم أثناء التحقيق.

-بإمكان روبوتوك ي معرفة من قام بالتحقيق معهم، عن طريق تقنية «تمييز الوجه»، وقراءة تعابيره، ونطق الأسئلة المكتوبة لتوجيهها للطفل من خلال شاشات التحكم، وعرض صور المشتبه بهم من خلال جهاز آي باد.

-ويأتي الإعلان عن الروبوت الجديد يتزامن مع انطلاق معرض «إكسبو 2020 دبي» وهي المناسبة الأهم في تاريخ الإمارات حديثا.