نشرة المنوعات.. آلاف الدولارات في مكب نفايات.. وسيدة تفاجأ بنيزك على وسادتها

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات القليلة الماضية، العديد من الموضوعات التي أثارت الجدل واهتمام كثيرين حول العالم، نستعرض تفاصيلها وأهم الأخبار الأخرى.



أثار عثور عمال شركات نفايات خاصة في بيروت على كمية كبيرة من فئة الـ 100 دولار في مكبات للنفايات بمنطقة سن الفيل بمحافظة جبل لبنان جدلاً كبيراً على منصات التواصل الاجتماعي.



أصيبت سيدة كندية بحالة من الذعر والصدمة إثر اصطدام جسم غريب بسقف منزلها، وتساقط حطامه على وجهها.



توفيق رأسين في الحلال مر بمراحل متعددة اعتماداً على الفترة الزمنية والوسائل المتاحة فيها للاستخدام حتى تصبح مقبولة اجتماعية، فقد كانت أبرز وسائل زواج الرجال بالنساء عن طريق ما يعرف بـ «الدلالة» ثم تغير لقبها فيما بعد إلى «الخاطبة»، حتى تمت الاستعانة بالصحف في بعض الأحيان واستغلال الوسائل التكنولوجية الحديثة في أحيان أخرى.



أعلنت الإمارات العربية المتحدة عن إصدار بطاقة وظيفية للروبوت «روبوتوك» والذي يعد أول محقق آلي يتم اعتماده في جرائم الأطفال.



في الأوقات الصعبة لا يكون البشر فقط بجوارك لكن يمكن للحيوانات أن يكون لها دور فعال ذو تأثير إيجابي على النفس.

قبل آلاف السنين.. علماء يكشفون أقدم استخدام للتبغ في العالم



في بقايا موقد بناه السكان الأوائل للمناطق الداخلية من أميركا الشمالية قبل 12300 بصحراء سولت ليك بولاية يوتا عثر العلماء على أقدم استخدام معروف للتبع في العالم.