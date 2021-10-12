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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

نشرة المنوعات.. آلاف الدولارات في مكب نفايات.. وسيدة تفاجأ بنيزك على وسادتها

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات القليلة الماضية، العديد من الموضوعات التي أثارت الجدل واهتمام كثيرين حول العالم، نستعرض تفاصيلها وأهم الأخبار الأخرى.

لبنان.. آلاف الدولارات في مكب نفايات تثير الجدل |اعرف الحقيقة


أثار عثور عمال شركات نفايات خاصة في بيروت على كمية كبيرة من فئة الـ 100 دولار في مكبات للنفايات بمنطقة سن الفيل بمحافظة جبل لبنان جدلاً كبيراً على منصات التواصل الاجتماعي.


سيدة تفأجا بنيزك على وسادتها.. هل اخترق الغلاف الجوي لسقف منزلها؟


أصيبت سيدة كندية بحالة من الذعر والصدمة إثر اصطدام جسم غريب بسقف منزلها، وتساقط حطامه على وجهها.


الهدف واحد.. توفيق رأسين في الحلال.. بين الدلالة والخاطبة ومواقع التعارف.. نوستالجيا


توفيق رأسين في الحلال مر بمراحل متعددة اعتماداً على الفترة الزمنية والوسائل المتاحة فيها للاستخدام حتى تصبح مقبولة اجتماعية، فقد كانت أبرز وسائل زواج الرجال بالنساء عن طريق ما يعرف بـ «الدلالة» ثم تغير لقبها فيما بعد إلى «الخاطبة»، حتى تمت الاستعانة بالصحف في بعض الأحيان واستغلال الوسائل التكنولوجية الحديثة في أحيان أخرى.  


الإمارات تعين روبوتوك للتحقيق في جرائم الأطفال.. يمتلك 360 تعبير ويتحدث بالمحلية


أعلنت الإمارات العربية المتحدة عن إصدار بطاقة وظيفية للروبوت «روبوتوك» والذي يعد أول محقق آلي يتم اعتماده في جرائم الأطفال.

 

وفاء كبير| شاهد.. زيارة حصان وكلبين لسيدة في دار مسنين


في الأوقات الصعبة لا يكون البشر فقط بجوارك لكن يمكن للحيوانات أن يكون لها دور فعال ذو تأثير إيجابي على النفس.

قبل آلاف السنين.. علماء يكشفون أقدم استخدام للتبغ في العالم


في بقايا موقد بناه السكان الأوائل للمناطق الداخلية من أميركا الشمالية قبل 12300 بصحراء سولت ليك بولاية يوتا عثر العلماء على أقدم استخدام معروف للتبع في العالم.

نشرة المنوعات|اكتشاف مجرة غريبة.. وعرض طائرة حربية شاركت بالحرب العالمية الثانية للبيع

نشرة المنوعات.. حكاية أصغر جدة عمرها 33 سنة.. وفتاة ترقص بجنون أمام ATM بعد نزول المرتب

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