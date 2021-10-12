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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

وفاء كبير| شاهد.. زيارة حصان وكلبين لسيدة في دار مسنين

زيارة حصان وكلبين
زيارة حصان وكلبين لسيدة في دار مسنين

في الأوقات الصعبة لا يكون البشر فقط بجوارك لكن يمكن للحيوانات أن يكون لها دور فعال ذو تأثير إيجابي على النفس. 

تبدأ القصة بتشخيص سيدة في  نهاية الستينات من عمرها بمرض مميت في أحد المستشفيات نقلت على أثره  إلى دار رعاية المسنين في بلدة تشيستر.

ولتوفير الدعم العاطفي لها  تلقت جان هولمان، وهي في مرحلة الاحتضار  زيارة من  كلبيها مونتي ورولي وحصانها بوب بمركز لرعاية المسنين في غرب إنجلترا. 

وذكرت صحيفة «ديلي ميل» قرر الموظفون في دار «Hospice of Good Shephard» للمسنين مفاجأة هولمان بلقاء مؤثر لوداع الثلاثي المحبوب لديها.

وكانت السيدة البالغة 68 عاماً تمتطي حصانها بصورة يومية حتى قبل دخولها لدار المسنين في الأسابيع الأخيرة، وكان لزيارته لها مع كلبيها الأليفين وقعاً خاصاً على روحها أثناء ملازمتها سرير المرض.

وكانت هولمان متحمسة للغاية للقاء مونتي ورولي داخل غرفتها، وبوب عبر النافذة حيث كانت غير قادرة على  النهوض من الفراش. 

وعبّرت المريضة عن تأثرها بالزيارة المفاجئة، قائلةً:  «لا أصدق ما فعله الموظفون هنا من أجلي، فحتى قبل أسابيع قليلة كنت لا أزال قادرة على ركوب حصاني، وقد افتقدته كثيراً».

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واختتم دينيس الذي تزوج هولمان منذ 46 عاماً، بأن الزيارة كانت مصدر راحة كبيرة لزوجته، منوهاً أنهم لم يتوقعوا أبداً إضافة الكلبين والحصان لقائمة الزوار.

 

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