السيسي: حضارة مصر قامت على نهر النيل..و95 % من أراضينا صحراوية جافة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن حضارة مصر على مر آلاف السنوات لم تقم إلا على نهر النيل، وباقي الأراضي المصرية حوالي 95 % عبارة عن أراضي صحراوية جافة.



وأضاف الرئيس السيسي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس المجر، إن مصر لا يوجد بها مصدر للمياه إلا مياه نهر النيل وتعتبر من الدول التي لديها ندرة شديدة في المياه .

وتابع الرئيس السيسي:" ندخل في مرحلة خط الفقر المائي بأقل من 500 متر مكعب من المياه للفرد في السنة ".

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، جلسة مباحثات مع الرئيس المجري يانوش أدير، لبحث تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين الصديقين، فضلاً عن التعاون والتنسيق على الصعيدين الدولي والإقليمي.

وسيعقد الرئيس السيسي، أيضا مباحثات ثنائية مكثفة مع كبار المسئولين المجريين في مقدمتهم رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان.

وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم في العاصمة المجرية بودابست في قمة مصر والدول الأعضاء في تجمع فيشجراد، والذي يضم كلاً من المجر وبولندا والتشيك وسلوفاكيا" .

وقال السفير بسام راضي ،المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، ان الرئيس توجه في بداية جلسات القمة المغلقة بالشكر والتقدير لدولة المجر الصديقة على استضافتها للمرة الثانية على التوالي لقمة مصر ودول تجمع فيشجراد، وهو المحفل الرئاسي الذي تهتم مصر كثيراً بدورية انعقاده للمساهمة في الارتقاء بالتنسيق والتعاون بين مصر ودول هذا التجمع الأوروبي الهام.

من جانبهم، عبر رؤساء دول فيشجراد عن الترحيب بالرئيس والالتقاء به مجددا، والحرص على الاستماع إلى رؤية الرئيس تجاه الأوضاع في الشرق الأوسط على خلفية الدور الحيوي الذي تقوم به مصر بقادة سيادته نحو استقرار المنطقة، وكذلك شمال أفريقيا والأمن الإقليمي بأسره.

وقد تناول الرئيس السيسي من جانبه تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط والتحديات العديدة التي تموج بها المنطقة، وعلى رأسها تعدد الأزمات في عدد من الدول وانهيار مفهوم الدولة الوطنية، إلى جانب ضعف مؤسسات تلك الدول التي تعاني من وطأة الأزمات، وهو ما يفرض بذل أقصى الجهود لإنهاء هذا الوضع وتحقيق الأمن والاستقرار والسعي إلى حلول سياسية لتلك الأزمات.