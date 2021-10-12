الرئيس السيسي: موقفنا ثابت بشأن تشغيل وملء سد النهضة.. فيديو

ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر موقفها ثابت، بضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن تشغيل وملء سد النهضة.

وأضاف السيسي، خلال مؤتمر صحفي مع نظيرة المجري يانوش أدير، أن مصر لا ترغب إلا في الحفاظ على حصتها من مياه نهر النيل، ووجه الرئيس الشكر إلى الرئيس المجري ودولته.

وأوضح السيسي، أن مصر لا ترغب في أن تكون المياه سببا في الحرب والصراع إنما في البناء والتنمية .

وقال الرئيس المجري يانوش أدير، إنه تحدث مع الرئيس عبد الفتاح السيسي حول العديد من القضايا، التى تهم البلدين من قضية المياه.

وقد شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم في العاصمة المجرية بودابست في قمة مصر والدول الأعضاء في تجمع فيشجراد، والذي يضم كلاً من المجر وبولندا والتشيك وسلوفاكيا" اجتمع .