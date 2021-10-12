السيسي من المجر: مصر لا تملك مصدرا للمياه إلا نهر النيل

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر لا يوجد بها مصدر للمياه إلا نهر النيل، مضيفا:" حوالي 95% من الأراضي المصرية صحراوية جافة ".

وأضاف الرئيس السيسي في كلمته في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس المجر، :"مش عايزين المياه تكون سببا للصراع والمشاكل ولكن عايزين استخدام المياه للتنمية والتعاون".

وتابع الرئيس السيسي:" حضارة مصر على مر آلاف السنوات لم تقم إلا على نهر النيل".



وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم في العاصمة المجرية بودابست في قمة مصر والدول الأعضاء في تجمع فيشجراد، والذي يضم كلاً من المجر وبولندا والتشيك وسلوفاكيا" .

وقال السفير بسام راضي ،المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، ان الرئيس توجه في بداية جلسات القمة المغلقة بالشكر والتقدير لدولة المجر الصديقة على استضافتها للمرة الثانية على التوالي لقمة مصر ودول تجمع فيشجراد، وهو المحفل الرئاسي الذي تهتم مصر كثيراً بدورية انعقاده للمساهمة في الارتقاء بالتنسيق والتعاون بين مصر ودول هذا التجمع الأوروبي الهام.

من جانبهم، عبر رؤساء دول فيشجراد عن الترحيب بالرئيس والالتقاء به مجددا، والحرص على الاستماع إلى رؤية الرئيس تجاه الأوضاع في الشرق الأوسط على خلفية الدور الحيوي الذي تقوم به مصر بقادة سيادته نحو استقرار المنطقة، وكذلك شمال أفريقيا والأمن الإقليمي بأسره.