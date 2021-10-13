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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

السيطرة على حريق مصنع الهلال والنجمة بالعاشر من رمضان

حريق مصنع الهلال
حريق مصنع الهلال والنجمة بالعاشر من رمضان

أكدت الدكتورة أسماء عبد العظيم، المتحدثة الرسمية لمحافظة الشرقية، أن قوات الحماية المدنية تمكنت من السيطرة على حريق مصنع الهلال والنجمة للأدوات المنزلية بالعاشر من رمضان، بعد الدفع بـ 14 سيارة إطفاء و3 خزانات مياه، فضلاً عن سيارات الإسعاف، مشيرة إلى أنه تم الانتهاء من أعمال الإطفاء وجارٍ حاليًا أعمال التبريد الكلي.

 

وقالت الدكتورة أسماء عبد العظيم، إن المحافظ كان يتابع تطورات الموقف أولاً بأول حتى إخماد الحريق والتأكد من عدم وجود إصابات بشرية أو حالات وفاة، مشيرة إلى أن الحالات المصابة نتيجة الحريق بمصنع الهلال والنجمة للأدوات المنزلية كانت حالة واحدة، وتم إسعافها بموقع الحادث دون حاجة لنقلها لمستشفى.

 

وكانت غرفة العمليات بمركز إدارة الأزمات والكوارث بالديوان العام  بمحافظة الشرقية قد تلقت بلاغاً يفيد بنشوب حريق بمصنع للأدوات المنزلية  بمدينة العاشر من رمضان وجار المتابعة المستمرة والموافاة بما يستجد من أحداث.

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