حدث ليلاً| 857 إصابة و39 وفاة جديدة بكورونا.. السيطرة على حريق الهلال والنجمة.. انتحار مصري في الكويت.. إثيوبيا تجهز لـ الملء الثالث

نشر “صدى البلد” على مدار الساعات الماضية ما حدث ليلا من الموضوعات المهمة، وفيما يلي نرصد أبرز أحداث الساعات الماضية.
رئيس المجر يقيم مأدبة عشاء تكريمًا للرئيس السيسي والوفد المرافق له
أقام رئيس جمهورية المجر يانوش أدير، مأدبة عشاء، على شرف الرئيس عبدالفتاح السيسي، والوفد المرافق له .
بسام راضي: تجمع "فيشجراد" يعتبر مصر صمام الأمان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
قال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن تجمع "فيشجراد"، يَعتَبِر مصر صمام الأمان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويؤكد أنها دولة... المزيد.
الصحة: تسجيل 857 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا و39 وفاة
أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، خروج 419 متعافى من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 264764 حتى اليوم.
وزير السياحة: تنظيم احتفالية ترويجية لمحافظة الأقصر على غرار موكب المومياوات
قال وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني، إنه سيتم تنظيم احتفالية كبرى للترويج لمحافظة الأقصر على غرار حفلة موكب نقل المومياوات، وجاري حاليا عمل البروفات.
3 هزات غير محسوسة.. البحوث الفلكية تكشف حقيقة زلزال 12 أكتوبر 2021
قال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، إن الزلزال الذي وقع بالأمس قوته 6.4 درجة على مقياس ريختر، بعد تدقيق البيانات، وهو على عمق 25.7 كيلومتر
الأمم المتحدة: مصر تمتلك القدرة على تصدير الطاقة الخضراء للعالم
قال نايجل توبنج ممثل الامم المتحدة من أجل مؤتمر المناخ الدولي، إن مصر لديها إمكانية لتصدير الطاقة الخضراء لباقي دول العالم.
السيطرة على حريق مصنع الهلال والنجمة بالعاشر من رمضان
أكدت الدكتورة أسماء عبد العظيم، المتحدثة الرسمية لمحافظة الشرقية، أن قوات الحماية المدنية تمكنت من السيطرة على حريق مصنع الهلال والنجمة للأدوات المنزلية بالعاشر من رمضان..
تفاصيل طرح مسلسل جديد حول حياة مارادونا.. وفيلم عن نيكولا آدامز بطلة الملاكمة
يبدو أن عشاق الكرة الأرجنتينية على موعد مع مسلسل "مارادونا .. حلم مبارك"، وهو أول مسلسل عن حياة أسطورة كرة القدم الأرجنتينى، دييجو أرماندو مارادونا، سيتم عرضه 29 أكتوبر المقبل
جيلبرتو: مصر ستهزم أنجولا في الجولة القادمة بتصفيات كأس العالم
أكد جيلبرتو لاعب النادي الأهلي، ومنتخب أنجولا السابق، أن المنتخب المصري لديه فرصة كبيرة في الصعود لكأس العالم تحت قيادة المدرب المخضرم كارلوس كيروش..
بعد الهاتريك أمام لوكسمبورج.. أول تعليق من كريستيانو رونالدو
فاز منتخب البرتغال على نظيره اللوكسمبورجي بخمسة أهداف مقابل لا شيء، في الجولة الثامنة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022. وكتب رونالدو عبر حسابه الرسمي بموقع فيس بوك
الكويت.. مصري يلقي بنفسه من أعلى جسر الشيخ جابر الأحمد|فيديو
أقدم وافد مصري مساء الثلاثاء، على إلقاء نفسه في البحر من أعلى جسر الشيخ جابر في الكويت، محاولاً الانتحار وإنهاء حياته من أعلى الجسر الذي شهد قبل شهر حادثة مماثلة.
تركي آل الشيخ يعلن جدول الفعاليات الكبرى في موسم الرياض
كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن جدول الفعاليات الكبرى، التي سيشهدها موسم الرياض خلال شهر أكتوبر الجاري.
إثيوبيا تبدأ التجهيز لـ الملء الثالث لسد النهضة.. تفاصيل
كشف مصدر بوزارة الخارجية السودانية عن أن إثيوبيا بدأت تعلية الممر الأوسط لسد النهضة، ووضع حوائط خرسانية، استعداداً للملء الثالث للسد…
أمريكا توجه رسالة تحذير لكوريا الشمالية
دعا مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، كوريا الشمالية إلى الدخول في مفاوضات مستدامة لنز ع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية.
الولايات المتحدة تفتح حدودها البرية أمام الحاصلين على لقاح كورونا
أعلن مسؤول أمريكي أن الولايات المتحدة ستفتح حدودها البرية مطلع نوفمبر المقبل ،أمام المسافرين الحاصلين على اللقاح المضاد لفيروس كورونا "كوفيد-19".