حدث ليلاً| 857 إصابة و39 وفاة جديدة بكورونا.. السيطرة على حريق الهلال والنجمة.. انتحار مصري في الكويت.. إثيوبيا تجهز لـ الملء الثالث

نشر “صدى البلد” على مدار الساعات الماضية ما حدث ليلا من الموضوعات المهمة، وفيما يلي نرصد أبرز أحداث الساعات الماضية.

أقام رئيس جمهورية المجر يانوش أدير، مأدبة عشاء، على شرف الرئيس عبدالفتاح السيسي، والوفد المرافق له .

قال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن تجمع "فيشجراد"، يَعتَبِر مصر صمام الأمان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويؤكد أنها دولة... المزيد.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، خروج 419 متعافى من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 264764 حتى اليوم.

قال وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني، إنه سيتم تنظيم احتفالية كبرى للترويج لمحافظة الأقصر على غرار حفلة موكب نقل المومياوات، وجاري حاليا عمل البروفات.

قال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، إن الزلزال الذي وقع بالأمس قوته 6.4 درجة على مقياس ريختر، بعد تدقيق البيانات، وهو على عمق 25.7 كيلومتر

قال نايجل توبنج ممثل الامم المتحدة من أجل مؤتمر المناخ الدولي، إن مصر لديها إمكانية لتصدير الطاقة الخضراء لباقي دول العالم.

أكدت الدكتورة أسماء عبد العظيم، المتحدثة الرسمية لمحافظة الشرقية، أن قوات الحماية المدنية تمكنت من السيطرة على حريق مصنع الهلال والنجمة للأدوات المنزلية بالعاشر من رمضان..

يبدو أن عشاق الكرة الأرجنتينية على موعد مع مسلسل "مارادونا .. حلم مبارك"، وهو أول مسلسل عن حياة أسطورة كرة القدم الأرجنتينى، دييجو أرماندو مارادونا، سيتم عرضه 29 أكتوبر المقبل

أكد جيلبرتو لاعب النادي الأهلي، ومنتخب أنجولا السابق، أن المنتخب المصري لديه فرصة كبيرة في الصعود لكأس العالم تحت قيادة المدرب المخضرم كارلوس كيروش..

فاز منتخب البرتغال على نظيره اللوكسمبورجي بخمسة أهداف مقابل لا شيء، في الجولة الثامنة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022. وكتب رونالدو عبر حسابه الرسمي بموقع فيس بوك

أقدم وافد مصري مساء الثلاثاء، على إلقاء نفسه في البحر من أعلى جسر الشيخ جابر في الكويت، محاولاً الانتحار وإنهاء حياته من أعلى الجسر الذي شهد قبل شهر حادثة مماثلة.

كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن جدول الفعاليات الكبرى، التي سيشهدها موسم الرياض خلال شهر أكتوبر الجاري.

كشف مصدر بوزارة الخارجية السودانية عن أن إثيوبيا بدأت تعلية الممر الأوسط لسد النهضة، ووضع حوائط خرسانية، استعداداً للملء الثالث للسد…

دعا مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، كوريا الشمالية إلى الدخول في مفاوضات مستدامة لنز ع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية.

أعلن مسؤول أمريكي أن الولايات المتحدة ستفتح حدودها البرية مطلع نوفمبر المقبل ،أمام المسافرين الحاصلين على اللقاح المضاد لفيروس كورونا "كوفيد-19".